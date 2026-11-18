ZustainabilitY Board
Junto con las Generaciones Z e Y de Plenitude para contribuir a la innovación sostenible.
Las iniciativas de Plenitude contra la violencia psicológica con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
En una sociedad en la que la violencia puede adoptar muchas formas, algunas de las más sutiles e invisibles resultan menos evidentes, aunque dejan huellas inequívocas. El 25 de noviembre representa una ocasión clave para promover una cultura de respeto e inclusión. En 2025, con motivo de esta fecha, dedicamos varias iniciativas a sensibilizar sobre la violencia psicológica.
El arte y las palabras pueden ser herramientas poderosas para combatir la violencia psicológica. Para visibilizar esta forma de violencia, colaboramos con la tatuadora La Bigotta. Frases emblemáticas de la violencia psicológica, como «Te lo has inventado todo», «Tu única tarea es ser madre» o «No sabes hacer nada por ti misma», se convirtieron en ilustraciones expuestas en nuestras tiendas y compartidas en nuestros canales de redes sociales, junto con contenidos en profundidad y entrevistas en vídeo con expertas.
Además de las acciones desarrolladas en nuestras tiendas y en nuestros canales digitales, organizamos un evento interno titulado «Cómo reconocer y combatir la violencia psicológica», con el objetivo de proporcionar herramientas prácticas para identificar las señales de esta forma de maltrato.
En el encuentro participaron Maria Rita Parsi, psicoterapeuta y presidenta de la Fundación Fabbrica della Pace Movimento Bambino Onlus, y Claudia Di Palma, coordinadora del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia SVS Donna Aiuta Donna de Milán. La sesión permitió analizar los comportamientos que menoscaban la integridad y la dignidad de las mujeres, así como definir las vías más eficaces para combatirlos.
Estas campañas de sensibilización forman parte de nuestro compromiso estructural con la Diversidad e Inclusión (Diversity & Inclusion), que impulsamos a diario para fomentar la concienciación tanto dentro como fuera de la empresa. A través de acciones concretas, queremos contribuir a un cambio cultural basado en el reconocimiento y la valoración de cada persona.
Junto con las Generaciones Z e Y de Plenitude para contribuir a la innovación sostenible.
Educación financiera e igualdad de género: un programa dirigido a las personas de Plenitude para fomentar la concienciación y sensibilizar sobre la violencia económica.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer de 2025, renovamos nuestro compromiso de combatir todas las formas de discriminación a través de una campaña de gran valor simbólico.
De la certificación UNI/PdR 125:2022 a las medidas en favor de la igualdad de oportunidades: la estrategia de la empresa para proteger y apoyar a las personas que la integran.