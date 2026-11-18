La concienciación empieza dentro de la empresa

Además de las acciones desarrolladas en nuestras tiendas y en nuestros canales digitales, organizamos un evento interno titulado «Cómo reconocer y combatir la violencia psicológica», con el objetivo de proporcionar herramientas prácticas para identificar las señales de esta forma de maltrato.

En el encuentro participaron Maria Rita Parsi, psicoterapeuta y presidenta de la Fundación Fabbrica della Pace Movimento Bambino Onlus, y Claudia Di Palma, coordinadora del Centro de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia SVS Donna Aiuta Donna de Milán. La sesión permitió analizar los comportamientos que menoscaban la integridad y la dignidad de las mujeres, así como definir las vías más eficaces para combatirlos.

Estas campañas de sensibilización forman parte de nuestro compromiso estructural con la Diversidad e Inclusión (Diversity & Inclusion), que impulsamos a diario para fomentar la concienciación tanto dentro como fuera de la empresa. A través de acciones concretas, queremos contribuir a un cambio cultural basado en el reconocimiento y la valoración de cada persona.