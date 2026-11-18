Las políticas corporativas para proteger y apoyar a las personas

La evaluación para obtener y mantener la certificación de igualdad de género se basa en indicadores cualitativos y cuantitativos —que se miden y se reportan— agrupados en seis áreas estratégicas: cultura y estrategia, gobernanza, procesos de Recursos Humanos, oportunidades de desarrollo profesional para las mujeres, equidad retributiva y protección de la parentalidad. Dado que la certificación tiene una validez de tres años y está sujeta a un seguimiento anual, su renovación requiere una mejora progresiva de la puntuación a lo largo del tiempo, verificada periódicamente mediante un sistema de gestión basado en datos.

Este compromiso se concreta en la adopción de documentos y políticas de Eni. Entre ellos se encuentran el Código Ético, que define los valores y principios rectores de la organización; la Zero Tolerance Policy, que prohíbe explícitamente las conductas perjudiciales para garantizar un entorno laboral libre de cualquier forma de violencia y acoso; y la Policy ECG Diversity and Inclusion, que promueve una cultura inclusiva mediante iniciativas de formación continua.

La atención a la equidad se refleja de forma concreta en los procesos de Recursos Humanos, desde la selección imparcial y los sistemas objetivos de evaluación del desempeño hasta el desarrollo de planes de bienestar que favorecen la conciliación de la vida profesional y personal. Entre las medidas específicas se incluyen las destinadas a facilitar la reincorporación tras la maternidad y a promover la corresponsabilidad parental.