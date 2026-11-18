ZustainabilitY Board
Junto con las Generaciones Z e Y de Plenitude para contribuir a la innovación sostenible.
De la certificación UNI/PdR 125:2022 a las medidas en favor de la igualdad de oportunidades: la estrategia de la empresa para proteger y apoyar a las personas que la integran.
En 2024 obtuvimos la certificación de igualdad de género conforme a la norma UNI/PdR 125:2022, cuya vigencia se confirmó durante los dos años siguientes. Este hito se alcanzó tras un riguroso proceso de auditoría llevado a cabo por un organismo externo independiente, que acredita las medidas concretas adoptadas para promover la equidad dentro de la empresa.
Aunque la brecha de género está disminuyendo progresivamente, sigue siendo un reto a escala mundial. Se trata de un desafío crucial contemplado en la Agenda 2030 de la ONU, que requiere el compromiso conjunto de instituciones y empresas. En Italia, este compromiso se formalizó en 2022 con la introducción de una normativa específica.
La evaluación para obtener y mantener la certificación de igualdad de género se basa en indicadores cualitativos y cuantitativos —que se miden y se reportan— agrupados en seis áreas estratégicas: cultura y estrategia, gobernanza, procesos de Recursos Humanos, oportunidades de desarrollo profesional para las mujeres, equidad retributiva y protección de la parentalidad. Dado que la certificación tiene una validez de tres años y está sujeta a un seguimiento anual, su renovación requiere una mejora progresiva de la puntuación a lo largo del tiempo, verificada periódicamente mediante un sistema de gestión basado en datos.
Este compromiso se concreta en la adopción de documentos y políticas de Eni. Entre ellos se encuentran el Código Ético, que define los valores y principios rectores de la organización; la Zero Tolerance Policy, que prohíbe explícitamente las conductas perjudiciales para garantizar un entorno laboral libre de cualquier forma de violencia y acoso; y la Policy ECG Diversity and Inclusion, que promueve una cultura inclusiva mediante iniciativas de formación continua.
La atención a la equidad se refleja de forma concreta en los procesos de Recursos Humanos, desde la selección imparcial y los sistemas objetivos de evaluación del desempeño hasta el desarrollo de planes de bienestar que favorecen la conciliación de la vida profesional y personal. Entre las medidas específicas se incluyen las destinadas a facilitar la reincorporación tras la maternidad y a promover la corresponsabilidad parental.
Para garantizar un seguimiento riguroso de los avances, y en línea con nuestra condición de Società Benefit, la gestión de las cuestiones relacionadas con la inclusión y la igualdad de género se confía a un órgano específico, integrado por el Comité de Sostenibilidad y la Unidad de Diversity & Inclusion.
Hemos incorporado procesos analíticos para identificar y resolver posibles dificultades, estableciendo objetivos claros en materia de igualdad de género cuyos resultados se miden y se comunican a través de nuestro Informe de Sostenibilidad e Informe de Impacto.
Proporcionar herramientas de protección y garantizar la igualdad de oportunidades constituye para nosotros un compromiso estructural que va más allá de la empresa. Lo compartimos activamente con nuestros socios y con la sociedad civil mediante iniciativas específicas de comunicación y sensibilización.
Junto con las Generaciones Z e Y de Plenitude para contribuir a la innovación sostenible.
Las iniciativas de Plenitude contra la violencia psicológica con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
Educación financiera e igualdad de género: un programa dirigido a las personas de Plenitude para fomentar la concienciación y sensibilizar sobre la violencia económica.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer de 2025, renovamos nuestro compromiso de combatir todas las formas de discriminación a través de una campaña de gran valor simbólico.