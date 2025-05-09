Plenitude è stata Partner di alcuni eventi Red Bull in Italia, Spagna e Francia. Una collaborazione tra musica e sport con esperienze capaci di coinvolgere pubblici diversi.
Nel 2025, Plenitude è stata al fianco di Red Bull in tre appuntamenti che hanno unito sport, musica e spettacolo. Il 28 e 29 giugno, a Polignano a Mare, in provincia di Bari, si è svolta la tappa italiana del prestigioso campionato di tuffi da grandi altezze, giunto alla sua dodicesima edizione. In questa suggestiva location, Plenitude è stata presente con un watercraft elettrico dedicato agli show acquatici.
La partnership è proseguita il 24 agosto con Red Bull Cerro Abajo, giunto alla seconda edizione in Italia, che ha portato tra i vicoli di Genova l’adrenalinica gara di urban downhill dedicata ai rider più temerari.
A chiudere i tre appuntamenti, sabato 4 ottobre, Red Bull 64 Bars Live è tornato per la sua quarta edizione nel quartiere Corviale di Roma, portando sul palco alcuni dei nomi più influenti della scena rap. Nell’ambito della partnership, è stato messo a disposizione dell’evento un impianto fotovoltaico da 2,58 kWp, con un sistema di accumulo da 5 kWh, utilizzato per alimentare in parte il bar all’interno della venue.
A giugno 2025, l’energia di Pelnitude è arrivata al King of the Air a Tarifa, Cádiz, per una delle tappe di qualificazione della competizione internazionale. In occasione della manifestazione sono stati installati pannelli fotovoltaici e batterie di accumulo a supporto dell’evento.
Sport e adrenalina sono stati protagonisti di due appuntamenti dedicati agli sport estremi di cui Plenitude è stata partner.
Il 28 settembre 2025, al Circuit de Charade, si è svolto il Red Bull Cycling Survivor, che ha visto 300 ciclisti amatori sfidarsi in quattro giri a eliminazione con prove diverse. Il 15 e 16 novembre è stata la volta del Red Bull Ocean Rescue, una gara multisport tra corsa, nuoto, kayak e salvataggi in mare. In entrambi gli eventi sono stati messi a disposizione hub di ricarica solare per i dispositivi personali dei partecipanti.