Sport e adrenalina sono stati protagonisti di due appuntamenti dedicati agli sport estremi di cui Plenitude è stata partner.

Il 28 settembre 2025, al Circuit de Charade, si è svolto il Red Bull Cycling Survivor, che ha visto 300 ciclisti amatori sfidarsi in quattro giri a eliminazione con prove diverse. Il 15 e 16 novembre è stata la volta del Red Bull Ocean Rescue, una gara multisport tra corsa, nuoto, kayak e salvataggi in mare. In entrambi gli eventi sono stati messi a disposizione hub di ricarica solare per i dispositivi personali dei partecipanti.