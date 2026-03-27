Muoversi in elettrico

La mobilità elettrica è sempre più al centro dell’evoluzione tecnologica. In questa puntata del podcast di One Plenitude, Marco Scurati e Daniele Ravotto, Head of Communication and Field Customer Experience di Plenitude On The Road chiariscono i principali dubbi sull’e‑mobility: dall’autonomia reale alla diffusione delle colonnine, fino ai vantaggi per privati e aziende. Un viaggio tra le infrastrutture in crescita, tecnologie digitali, batterie di nuova generazione e del ruolo dell’intelligenza artificiale nel futuro della guida elettrica.