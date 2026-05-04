Da Verona a Cortina d’Ampezzo, tra l’Arena e le Dolomiti

GIORNO 3 – CORTINA

In partenza da Treviso si prosegue alla volta di Cortina d’Ampezzo. Il primo tratto di percorso si stende nella pianura veneta, tra Treviso e Conegliano, importante cittadina della provincia dal bel centro medievale, un tempo chiuso da mura.

Si prosegue alla volta di Vittorio Veneto, dove fu combattuta l’omonima battaglia durante la Grande Guerra, e del Lago di Santa Croce, già in provincia di Belluno, secondo lago più grande della regione dopo il Garda.

Avvicinandosi a Cortina lentamente il paesaggio diviene montano. Ci si addentra tra i monti del bellunese, all’ombra del Monte Antelao, seconda cima delle Dolomiti con i suoi 3.264 metri, fino a giungere a San Vito di Cadore, situato in un’ampia conca nel cuore delle Dolomiti bellunesi. Cortina è vicina. In 15 minuti di automobile si arriva infatti alla “Regina delle Dolomiti”.

Incorniciata da montagne di straordinaria bellezza, Cortina, località prestigiosa e mondana, si adagia in un’ampia conca soleggiata.

Nella celebre località dolomitica del Veneto non ci si annoia mai. In inverno ci sono le piste da sci per godersi la neve, tra cui alcune delle discese più elettrizzanti delle Alpi, e nella bella stagione svariate passeggiate tra l’abitato e i paesaggi che lo circondano.

Una tappa obbligata è una passeggiata in corso Italia, la via principale di Cortina e centro mondano della località, dove godersi vetrine e fare magari qualche acquisto.

Per gli amanti dell’architettura e della storia corso Italia propone la basilica dei Santi Filippo e Giacomo e la Ciasa de Ra Regoles, elegante edificio ottocentesco.

Prima di lasciare Cortina, una sosta alla colonnina di via dei Campi permette di ricaricare l’auto in vista di Misurina, con il suo lago cristallino, e delle incantevoli Tre Cime di Lavaredo. Dal rifugio Auronzo parte il Giro delle Tre Cime a piedi, escursione adatta anche ai meno esperti, straordinario epilogo di una tre giorni indimenticabile tra la storica Verona, le acque di Treviso e le Dolomiti venete.