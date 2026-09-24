Community Grievance Mechanism Plenitude

Il Community Grievance Mechanism è riservato esclusivamente ai reclami relativi alle tematiche e agli impatti ambientali e sociali descritti sopra e rientranti nel relativo ambito di applicazione.

Sono pertanto escluse le segnalazioni di natura commerciale, le richieste di assistenza clienti e, più in generale, tutte le comunicazioni non riconducibili all'ambito di applicazione del meccanismo (es. market abuse, whistleblowing ecc.), che non potranno essere gestite attraverso questo canale ma tramite eventuale strumento di gestione apposito, utilizzando il seguente link.

Sono inoltre escluse quelle segnalazioni, osservazioni, non conformità originate da pubblici ufficiali, amministrazioni pubbliche di diverso livello, enti di controllo, di regolamentazione e di vigilanza, per cui sono già previsti appropriati canali di comunicazione istituzionale.