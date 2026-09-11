Diversity & Inclusion in Plenitude

Valorizzare le differenze per fare la differenza.
Crediamo che favorire le diversità significhi creare le condizioni affinché ogni persona possa esprimere al meglio il proprio potenziale, contribuendo alla crescita e al benessere collettivo. La D&I non è un traguardo da raggiungere, ma un percorso continuo che richiede ascolto, impegno e responsabilità condivisa. È un processo che si costruisce giorno dopo giorno attraverso azioni tangibili.
A sostegno del percorso intrapreso abbiamo inserito tra le finalità di beneficio comune, perseguite in qualità di Società Benefit, l’impegno a promuovere la diversità e l’inclusione, adottando policy strutturate e conseguendo un’importante certificazione che conferma la concretezza e la solidità del nostro operato: la UNI PdR 125:2022 ottenuta da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit per la Parità di Genere, volta alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo. Questo approccio è ulteriormente consolidato dall’adozione di documenti e policy specifici di Eni, tra cui il Codice Etico che definisce i valori e i principi guida dell’organizzazione, la Zero Tolerance Policy che garantisce un ambiente libero da violenza e molestie, e la Policy ECG Diversity and Inclusion che promuove la diffusione della cultura D&I con iniziative di formazione e comunicazione.
Ciò testimonia la nostra dedizione nell’operare secondo standard elevati in termini di equità, inclusione e rispetto delle persone, attraverso sistemi di monitoraggio e miglioramento continuo.
Promuovere e valorizzare le differenze è parte integrante della nostra identità: una ricchezza che alimenta ogni giorno nuove idee e soluzioni, contribuendo a rendere la nostra organizzazione più orientata al cambiamento.
Tutto questo si traduce in azioni concrete, misurabili e coerenti con i valori aziendali, fondate su tre leve principali: l’ascolto attivo delle persone per comprenderne bisogni ed esigenze, la formazione mirata per sviluppare consapevolezza e competenze inclusive e gli eventi di sensibilizzazione per favorire confronto e inclusione. L’obiettivo è generare un impatto reale, trasformando i principi della Diversity & Inclusion in comportamenti quotidiani, per contribuire a un ambiente di lavoro sempre più equo.
La valorizzazione delle diversità e l’inclusione sono un percorso che costruiamo ogni giorno. Lo portiamo avanti con azioni e iniziative mirate, rafforzando passo dopo passo una cultura sempre più consapevole e orientata al cambiamento.
Nascita dell’Allyship Community per promuovere una cultura di inclusione e responsabilità condivisa, favorendo comportamenti di alleanza attiva all’interno di tutta l’azienda.
Ottenimento della Certificazione UNI PdR 125:2022 per la Parità di Genere, a riconoscimento dell’impegno dell’azienda nel promuovere equità, inclusione e pari opportunità attraverso politiche volte a garantire un ambiente di lavoro inclusivo, libero da discriminazioni e orientato alla valorizzazione delle diversità e dello sviluppo professionale.
Per l’8 marzo, Giornata Internazionale dei Diritti delle Donne, abbiamo rinnovato il nostro impegno contro gli stereotipi di genere con l’iniziativa “Ballshit”, promuovendo consapevolezza e contrasto ai bias per una cultura più inclusiva e paritaria.
Abbiamo lanciato l’iniziativa interna “In viaggio verso la consapevolezza economica”, un percorso di educazione finanziaria e di sensibilizzazione sulla violenza economica con eventi, testimonianze e webinar dedicati alle nostre persone.
Training dedicati ai middle manager: 4 sessioni formative sulla gestione della diversità culturale con approfondimenti sull’inclusione, sulla comunicazione interculturale e sulla valorizzazione delle differenze nei team.
Abbiamo promosso l’iniziativa “Parole indelebili” contro la violenza psicologica, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Evento interno con Noémie de Lattre che, in occasione dell’8 marzo, ci ha guidato in una riflessione sugli stereotipi di genere, utilizzando l’ironia come strumento per promuovere una maggiore consapevolezza.
Scopri i progetti e le attività che trasformano il nostro impegno per la Diversity & Inclusion in un valore condiviso, promuovendo il rispetto delle diversità e contribuendo ogni giorno a creare un ambiente di lavoro sempre più inclusivo.