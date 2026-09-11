Diversity & Inclusion in Plenitude

Crediamo che favorire le diversità significhi creare le condizioni affinché ogni persona possa esprimere al meglio il proprio potenziale, contribuendo alla crescita e al benessere collettivo. La D&I non è un traguardo da raggiungere, ma un percorso continuo che richiede ascolto, impegno e responsabilità condivisa. È un processo che si costruisce giorno dopo giorno attraverso azioni tangibili.

A sostegno del percorso intrapreso abbiamo inserito tra le finalità di beneficio comune, perseguite in qualità di Società Benefit, l’impegno a promuovere la diversità e l’inclusione, adottando policy strutturate e conseguendo un’importante certificazione che conferma la concretezza e la solidità del nostro operato: la UNI PdR 125:2022 ottenuta da Eni Plenitude S.p.A. Società Benefit per la Parità di Genere, volta alla creazione di un ambiente di lavoro inclusivo. Questo approccio è ulteriormente consolidato dall’adozione di documenti e policy specifici di Eni, tra cui il Codice Etico che definisce i valori e i principi guida dell’organizzazione, la Zero Tolerance Policy che garantisce un ambiente libero da violenza e molestie, e la Policy ECG Diversity and Inclusion che promuove la diffusione della cultura D&I con iniziative di formazione e comunicazione.

Ciò testimonia la nostra dedizione nell’operare secondo standard elevati in termini di equità, inclusione e rispetto delle persone, attraverso sistemi di monitoraggio e miglioramento continuo.