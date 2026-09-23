Il fotovoltaico per valorizzare le aree dismesse
I parchi fotovoltaici possono essere impiegati anche per valorizzare un’area industriale dismessa che, in questo modo, torna a essere una risorsa per l’economia locale. Plenitude, ad esempio, è intervenuta nella bonifica di un’area di 11 ettari a Ravenna Ponticelle (proprietà di Eni), dove le opere di messa in sicurezza permanente previste dal Piano Operativo di Bonifica hanno incluso la realizzazione di un capping impermeabile.
Proprio su quest'area sono stati collocati oltre 10mila pannelli solari, per una capacità complessiva di 6 MW. I moduli, di tipo bifacciale in silicio monocristallino, utilizzano anche il lato posteriore per la produzione di energia e sono montati su speciali strutture a inseguimento solare. Queste ultime sono state fissate tramite zavorre che poggiano direttamente sul capping, integrandosi con l'intervento di recupero del sito.