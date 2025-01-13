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Il nostro impegno negli Stati Uniti

Come operiamo

In questo Paese lavoriamo con un team di oltre 20 persone, concentrando le nostre attività nello sviluppo delle fonti rinnovabili. Stiamo consolidando la nostra presenza in questo mercato: gli Stati Uniti sono infatti un’area strategica per l’industria energetica e stiamo sviluppando nuovi impianti collaborando attivamente con aziende del settore.

Rinnovabili

Con i nostri impianti fotovoltaici e di storage possiamo contare su 1,7 GW di capacità totale installata, distribuita su oltre 20 impianti presenti in più di 5 stati. Una conferma del nostro impegno nel settore delle energie provenienti da fonti rinnovabili.

Abbiamo inoltre completato la costruzione dell'impianto di Guajillo, situato nella contea di Webb a sud-ovest del Texas. È il più grande sistema di stoccaggio a batterie che abbiamo finora realizzato: con una capacità di 200 MW, l'impianto si trova vicino al parco solare Corazon Solar Farm e permette così un utilizzo più efficiente delle risorse e dell'energia, contribuendo a rendere la rete elettrica della regione più stabile ed efficiente.

Esplora i nostri impianti più rilevanti sulla mappa. Clicca per navigare.

  • Fotovoltaico

  • Eolico

  • Storage

Per saperne di più sulle nostre attività

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  • Energie rinnovabili

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