Il nostro impegno negli Stati Uniti

Rinnovabili

Con i nostri impianti fotovoltaici e di storage possiamo contare su 1,7 GW di capacità totale installata, distribuita su oltre 20 impianti presenti in più di 5 stati. Una conferma del nostro impegno nel settore delle energie provenienti da fonti rinnovabili.



Abbiamo inoltre completato la costruzione dell'impianto di Guajillo, situato nella contea di Webb a sud-ovest del Texas. È il più grande sistema di stoccaggio a batterie che abbiamo finora realizzato: con una capacità di 200 MW, l'impianto si trova vicino al parco solare Corazon Solar Farm e permette così un utilizzo più efficiente delle risorse e dell'energia, contribuendo a rendere la rete elettrica della regione più stabile ed efficiente.