Plenitude e ORVA, tra i principali produttori industriali italiani di pane e derivati, hanno sottoscritto un contratto quadriennale PPA (Power Purchase Agreement)1 per l’acquisto di 4 GWh all’anno di energia elettrica e delle garanzie di origine relative alla produzione rinnovabile dell’impianto agrivoltaico di Montalto di Castro2. L’accordo, che decorrerà dal 1° gennaio 2027, prevede una fornitura complessiva di circa 16 GWh, pari a circa il 40% del fabbisogno elettrico annuale di ORVA.

Il nuovo contratto consentirà a ORVA di pianificare il costo delle forniture energetiche nel medio-lungo periodo, rafforzando così una collaborazione avviata nel 2022 con un contratto EPC3 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico da 980 kWp, attualmente in produzione. Nel 2025 la partnership si è ulteriormente sviluppata con la realizzazione di un secondo impianto fotovoltaico da 569 kWp, per cui ORVA ha beneficiato del contributo a fondo perduto previsto nell’ambito del PNRR.

“Questo accordo rappresenta un’ulteriore evoluzione della collaborazione con ORVA, costruita nel tempo attraverso soluzioni sviluppate per rispondere alle esigenze dell’azienda. Il PPA rafforza questa partnership, coniugando efficienza energetica e maggiore prevedibilità dei costi dell’energia nel medio-lungo periodo” ha dichiarato Vincenzo Viganò, Head of Retail Italian Market di Plenitude.

“La firma di questo PPA rappresenta un tassello fondamentale nella nostra strategia di crescita sostenibile e responsabile. In un settore energivoro come quello della panificazione industriale, poter contare su una copertura importante del nostro fabbisogno tramite energia rinnovabile certificata ci permette non solo di ridurre concretamente l’impatto ambientale dei nostri stabilimenti, ma anche di guardare al futuro con maggiore stabilità e competitività. Per fare impresa ci vuole coraggio, non bisogna aspettare che le cose accadano, ma dobbiamo farle accadere” ha dichiarato Luigi Bravi, Presidente di Orva Spa.

1 Un PPA (Power Purchase Agreement) è un contratto di fornitura di energia pluriennale di medio-lungo periodo, in cui l'impianto del soggetto produttore è situato in un luogo differente dal sito di consumo dell’acquirente di energia.

2 Impianto sviluppato da Plenitude e Infrastrutture nell’ambito della JV Hergo Renewables

3 Energy Performance Contract: accordo contrattuale stipulato tra un cliente (un'azienda, un condominio o una Pubblica Amministrazione) e un fornitore di servizi energetici, con l’obiettivo di migliorare l'efficienza energetica di un edificio o di un impianto.

Plenitude

Plenitude, Società controllata da Eni e da Ares, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che comprende la produzione di energia elettrica da oltre 6 GW di fonti rinnovabili, la vendita di elettricità, gas naturale e soluzioni energetiche a circa 11 milioni di clienti e una rete di oltre 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.

ORVA

Orva Spa è un’azienda alimentare italiana con sede a Bagnacavallo (RA), in Romagna, specializzata nella produzione industriale di Pinsa e altri prodotti da forno e panificati morbidi che opera sul mercato italiano ed esporta in oltre 20 Paesi europei.