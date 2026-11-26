GreenIT, società partecipata da Plenitude (51%) e CDP Equity (49%), annuncia l’avvio dei lavori di costruzione del progetto di Assoro, situato in Sicilia in provincia di Enna, che, con una capacità installata di circa 131 MW, sarà il più grande della Società in Italia.

L’impianto sarà realizzato dalla società Circet Italia S.p.A. e sorgerà nei pressi dell’area industriale di Dittaino, tra i comuni di Assoro ed Agira. Dal punto di vista tecnologico, il progetto prevede l’installazione di circa 205.000 moduli fotovoltaici bifacciali ad alta efficienza su strutture a inclinazione fissa. Il progetto entrerà in esercizio entro la fine del 2028 e avrà una produzione annua stimata di circa 210 GWh.

L’avvio dei lavori rappresenta una tappa significativa nel percorso di crescita industriale di GreenIT e conferma il progressivo avanzamento dbella pipeline della Società.

Paolo Bellucci, Amministratore Delegato di GreenIT, ha dichiarato: «L’inizio della costruzione dell’impianto di Assoro da parte di GreenIT segna un momento importante per la crescita della società e rafforza la nostra ambizione di affermarci come uno dei principali operatori nel settore dell’energia da fonte solare ed eolica in Italia. Questo traguardo testimonia il nostro impegno concreto nello sviluppo della produzione da fonti rinnovabili e nel supporto al percorso di transizione energetica del Paese».

GreenIT S.p.A.

GreenIT è la joint venture partecipata al 51% da Plenitude (società a controllo congiunto di Eni e Ares) e al 49% da CDP Equity, costituita per sviluppare, realizzare e gestire impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in Italia. Creata nel 2021, la joint venture rientra nella strategia volta a sostenere la transizione energetica del Paese, aumentando la generazione di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima 2030. Per maggiori informazioni, visitare il sito green-it.online/

