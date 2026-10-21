Plenitude presenta SunStep: il nuovo servizio per l’energia solare di casa

Plenitude presenta SunStep, il nuovo servizio che rende l’energia solare per la casa più semplice e accessibile, con una formula innovativa simile a un abbonamento. Pensato per le abitazioni unifamiliari, consente di utilizzare l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e, quando disponibile, quella immagazzinata nella batteria, ottimizzando i consumi domestici. L’eventuale fabbisogno residuo continua a essere soddisfatto tramite il prelievo dalla rete.

Attraverso una quota mensile fissa, a partire da 39,90 euro e un contributo iniziale a partire da 799 euro, sarà possibile utilizzare l’energia prodotta da un sistema fotovoltaico con accumulo senza affrontare fin da subito l’investimento necessario per il suo acquisto.

Plenitude si occuperà della progettazione, dell’installazione, dell’allaccio alla rete, del monitoraggio e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto, mantenendone la proprietà per la durata prevista dal contratto, pari a 13 anni.

A partire dal quarto anno, il cliente potrà scegliere di riscattare l’impianto a un valore prestabilito e decrescente nel tempo. In alternativa, potrà continuare a usufruire del servizio e acquisirne eventualmente la proprietà al termine del tredicesimo anno alle condizioni previste dal contratto.

SunStep si affianca all’attuale offerta di impianti fotovoltaici di Plenitude con acquisto finanziato o in un’unica soluzione, introducendo un modello che combina accessibilità, semplicità d’uso e un valore tangibile per il cliente fin dalla sua attivazione.

"Con SunStep ampliamo i nostri servizi con una soluzione che propone un nuovo approccio al fotovoltaico domestico. Grazie a una formula flessibile con una quota mensile fissa e un contributo iniziale, accompagniamo i clienti verso una maggiore autonomia energetica facendo leva sulle competenze e sull’esperienza di Plenitude”, ha dichiarato Vincenzo Viganò, Head of Retail Italian Market di Plenitude.



Plenitude, Società controllata congiuntamente da Eni e Ares, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che comprende la produzione di energia elettrica da 6 GW di fonti rinnovabili, la vendita di elettricità, gas naturale e soluzioni energetiche a circa 11 milioni di clienti e una rete di oltre 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.