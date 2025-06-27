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Verso un nuovo modello di relazione
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27 giugno 2025
Dare importanza ai clienti non significa solo offrire un buon prodotto, serve ascoltare e costruire un rapporto di fiducia basato su valori concreti. Questo richiede attenzione ai trend emergenti, un approccio omnicanale, esperienze personalizzate e tecnologia come AI, machine learning, con iniziative pensate per creare un valore aggiunto per la comunità.
In questa puntata Marco Scurati, grazie all’ospite Vincenzo Viganò, Head of Retail Italian Market di Plenitude, ci racconta quanto sia importante creare un rapporto di fiducia reciproco con i clienti.