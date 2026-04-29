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Energia in circolo con il modello AID
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29 aprile 2026
La condivisione virtuale dell’energia diventa un modello concreto: tra le comunità energetiche, il caso reale di Nuova Simplast.
In questo video Matilde Scandroglio di Plenitude e Massimiliano Lorenzin di Nuova Simplast ci mostrano come le energie rinnovabili possano trasformarsi in un bene condiviso per le aziende grazie all’AID, Autoconsumo Individuale a Distanza.
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