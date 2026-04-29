



Il progetto di Plenitude per Nuova Simplast e i vantaggi della condivisione virtuale per superare i vincoli fisici dell’autoproduzione.

Trasformare i limiti strutturali in un'opportunità di efficienza energetica. Partendo da questo obiettivo, Nuova Simplast, realtà operante nello stampaggio rotazionale di materie plastiche, ha scelto di affiancarsi a Plenitude per dare vita a un progetto strategico capace di sfruttare appieno il potenziale innovativo dell'Autoconsumo Individuale a Distanza (AID). A renderlo possibile la progettazione di un impianto fotovoltaico da 758 kWp, installato a Montà d’Alba (CN) in un terreno industriale di proprietà dell’azienda finora inutilizzato. Questo condivide virtualmente l’energia prodotta con 5 punti di fornitura collocati nelle aree limitrofe.

Il principio cardine del progetto: l’AID

L'Autoconsumo Individuale a Distanza (AID) rientra tra le configurazioni incentivate previste dalla normativa sulle Comunità Energetiche disciplinate, in particolare, dal DM 414/23 (c.d. “Decreto CACER”). Questo consente a un singolo soggetto di produrre energia rinnovabile in un luogo e consumarla in un altro, liberando così l'autoproduzione dai vincoli spaziali. L’energia, infatti, non viene trasferita fisicamente ma, grazie alla rete pubblica, può essere condivisa virtualmente tra le diverse proprietà di uno stesso soggetto. Affinché avvenga la condivisione, sono necessarie due condizioni fondamentali: i punti di produzione e i punti di prelievo (i POD, Point of Delivery) devono essere intestati allo stesso soggetto giuridico e trovarsi nell'area servita dalla medesima cabina primaria1.

Una soluzione ideale per le aziende "multi-sito"

Sebbene la normativa non escluda i privati, l'AID è una soluzione disegnata quasi su misura per il mondo business, configurandosi come la risposta ideale per le aziende "multi-sito". Spesso, infatti, queste realtà si trovano a dover gestire un disallineamento strutturale: possono avere stabilimenti energivori con coperture non idonee al fotovoltaico (per limiti di spazio, esposizione o criticità dei materiali di copertura) e, allo stesso tempo, disporre di ampie superfici inutilizzate come terreni industriali, parcheggi o capannoni logistici dove i consumi sono minimi.

L'AID interviene proprio in questo contesto, trasformando queste superfici inutilizzate in asset strategici e permettendo di generare valore (energia) da trasferire virtualmente proprio dove c'è la vera domanda. Pensiamo a un'impresa che può installare pannelli fotovoltaici sul tetto di un magazzino, sulle pensiline di un parcheggio o in un campo fotovoltaico di proprietà, generando energia che va a coprire, tramite il meccanismo della condivisione virtuale, il consumo di un secondo stabilimento o di una palazzina uffici situati altrove.

Questa scelta come impatta nel lavoro quotidiano e quali sono i vantaggi?

Ce lo racconta Massimiliano Lorenzin, General Manager di Nuova Simplast.

“Il valore aggiunto di questo modello sta nella possibilità di rendere l’energia rinnovabile un asset condiviso e strategico. Produrre energia in un parco fotovoltaico dedicato e valorizzarla su più punti di prelievo ci permette di massimizzarne l’utilizzo, garantendo ai nostri processi industriali una maggiore efficienza economica e un profilo di sostenibilità sempre più elevato.”