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des Générations Z et Y de Plenitude pour contribuer à l'innovation durable.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2025, nous avons renouvelé notre engagement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination à travers une campagne à forte portée symbolique.
En 2025, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars), nous avons lancé l’initiative « Ballshit », réaffirmant ainsi notre engagement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination.
Des phrases telles que « C’est un travail d’homme », « Je m’occupe de l’argent » ou « Reste à ta place » ne sont pas de simples expressions. Ce sont des barrières invisibles qui font encore partie du quotidien de nombreuses femmes et limitent leurs possibilités tout en alimentant les inégalités.
À cette occasion, nous avons distribué les « Ballshit » dans les Flagship Stores de l’entreprise et les avons mises en avant sur nos réseaux sociaux. Il s’agit de balles illustrées par des artistes telles qu’Isabella Bersellini, conçues pour « écraser », au sens propre comme au figuré, les phrases stéréotypées imprimées sur leur surface.
Ce projet s’inscrit dans la continuité stratégique des actions menées à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre). Dans ce contexte, en collaboration avec l’équipe de basket-ball Olimpia Milano, le langage du sport est devenu un outil efficace de sensibilisation sociale. L’utilisation, sur le terrain pendant les échauffements, de ballons portant des préjugés profondément ancrés a permis de renforcer le message d’égalité et de respect auprès d’un public large et diversifié.
La promotion d’une culture fondée sur le respect et l’égalité des chances constitue un engagement structurel et continu pour l’entreprise. Garantir un environnement professionnel exempt d’inégalités nécessite des mesures concrètes : des programmes réguliers de formation interne aux initiatives de sensibilisation financière, en passant par l’adoption d’une communication inclusive.
Dans cette perspective, la campagne « Ballshit » fait figure de symbole : l’égalité entre les femmes et les hommes est une responsabilité collective, et la reconnaissance de la valeur de chaque individu constitue une étape fondamentale pour bâtir une société et un avenir sans discrimination.
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Les initiatives de Plenitude contre les violences psychologiques à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Éducation financière et égalité entre les femmes et les hommes : un parcours destiné aux collaborateurs de Plenitude pour développer la sensibilisation et mieux faire connaître les enjeux des violences économiques.
De la certification UNI/PdR 125:2022 aux mesures en faveur de l’égalité des chances : la stratégie de l’entreprise pour protéger et accompagner ses collaborateurs.