En 2025, à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes (8 mars), nous avons lancé l’initiative « Ballshit », réaffirmant ainsi notre engagement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination.

Des phrases telles que « C’est un travail d’homme », « Je m’occupe de l’argent » ou « Reste à ta place » ne sont pas de simples expressions. Ce sont des barrières invisibles qui font encore partie du quotidien de nombreuses femmes et limitent leurs possibilités tout en alimentant les inégalités.

À cette occasion, nous avons distribué les « Ballshit » dans les Flagship Stores de l’entreprise et les avons mises en avant sur nos réseaux sociaux. Il s’agit de balles illustrées par des artistes telles qu’Isabella Bersellini, conçues pour « écraser », au sens propre comme au figuré, les phrases stéréotypées imprimées sur leur surface.

Ce projet s’inscrit dans la continuité stratégique des actions menées à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (25 novembre). Dans ce contexte, en collaboration avec l’équipe de basket-ball Olimpia Milano, le langage du sport est devenu un outil efficace de sensibilisation sociale. L’utilisation, sur le terrain pendant les échauffements, de ballons portant des préjugés profondément ancrés a permis de renforcer le message d’égalité et de respect auprès d’un public large et diversifié.