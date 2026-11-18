ZustainabilitY Board
des Générations Z et Y de Plenitude pour contribuer à l'innovation durable.
Les initiatives de Plenitude contre les violences psychologiques à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Dans une société où les violences peuvent prendre de nombreuses formes, certaines, plus insidieuses et invisibles, sont moins évidentes, tout en laissant des traces indéniables. Le 25 novembre constitue un moment clé pour promouvoir une culture du respect et de l’inclusion. En 2025, à l’occasion de cette journée, nous avons consacré plusieurs initiatives à la sensibilisation aux violences psychologiques.
L’art et les mots peuvent être des outils puissants pour lutter contre les violences psychologiques. Afin de rendre cette forme de violence visible, nous avons collaboré avec la tatoueuse La Bigotta. Des phrases emblématiques des violences psychologiques, telles que « Tu as tout inventé », « Ton seul rôle, c’est d’être maman » ou « Tu ne sais rien faire toute seule », ont été transformées en illustrations exposées dans nos magasins et partagées sur nos réseaux sociaux, accompagnées de contenus approfondis et de vidéos d’entretiens avec des expertes.
Au-delà des actions menées dans nos magasins et sur nos canaux numériques, nous avons organisé un événement interne intitulé « Comment reconnaître et combattre les violences psychologiques », dans le but de fournir des outils pratiques pour identifier les signes de cette forme de violence.
Cet échange a réuni Maria Rita Parsi, psychothérapeute et présidente de la Fondation Fabbrica della Pace Movimento Bambino Onlus, et Claudia Di Palma, coordinatrice du centre de lutte contre les violences faites aux femmes SVS Donna Aiuta Donna de Milan. Cette rencontre a permis d’analyser les comportements qui portent atteinte à l’intégrité et à la dignité des femmes, tout en présentant les moyens les plus efficaces pour les combattre.
Ces campagnes de sensibilisation s’inscrivent dans notre engagement structurel en faveur de la diversité et de l’inclusion (Diversity & Inclusion), que nous poursuivons au quotidien afin de développer la sensibilisation au sein de l’entreprise et au-delà. Des actions concrètes par lesquelles nous souhaitons contribuer à un changement culturel fondé sur la reconnaissance et la valorisation de chaque individu.
des Générations Z et Y de Plenitude pour contribuer à l'innovation durable.
Éducation financière et égalité entre les femmes et les hommes : un parcours destiné aux collaborateurs de Plenitude pour développer la sensibilisation et mieux faire connaître les enjeux des violences économiques.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2025, nous avons renouvelé notre engagement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination à travers une campagne à forte portée symbolique.
De la certification UNI/PdR 125:2022 aux mesures en faveur de l’égalité des chances : la stratégie de l’entreprise pour protéger et accompagner ses collaborateurs.