La sensibilisation commence au sein de l’entreprise

Au-delà des actions menées dans nos magasins et sur nos canaux numériques, nous avons organisé un événement interne intitulé « Comment reconnaître et combattre les violences psychologiques », dans le but de fournir des outils pratiques pour identifier les signes de cette forme de violence.

Cet échange a réuni Maria Rita Parsi, psychothérapeute et présidente de la Fondation Fabbrica della Pace Movimento Bambino Onlus, et Claudia Di Palma, coordinatrice du centre de lutte contre les violences faites aux femmes SVS Donna Aiuta Donna de Milan. Cette rencontre a permis d’analyser les comportements qui portent atteinte à l’intégrité et à la dignité des femmes, tout en présentant les moyens les plus efficaces pour les combattre.

Ces campagnes de sensibilisation s’inscrivent dans notre engagement structurel en faveur de la diversité et de l’inclusion (Diversity & Inclusion), que nous poursuivons au quotidien afin de développer la sensibilisation au sein de l’entreprise et au-delà. Des actions concrètes par lesquelles nous souhaitons contribuer à un changement culturel fondé sur la reconnaissance et la valorisation de chaque individu.