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des Générations Z et Y de Plenitude pour contribuer à l'innovation durable.
Éducation financière et égalité entre les femmes et les hommes : un parcours destiné aux collaborateurs de Plenitude pour développer la sensibilisation et mieux faire connaître les enjeux des violences économiques.
Entre fin 2024 et début 2025, nous avons mis en place un parcours interne visant à promouvoir l’éducation financière, avec une attention particulière portée aux questions de genre. Développé en collaboration avec Rame, une organisation engagée dans la promotion de l’éducation financière, ce projet poursuivait un double objectif : renforcer la sensibilisation de nos collaborateurs et leur fournir des outils pratiques pour gérer leurs ressources plus efficacement et atteindre leurs objectifs.
La connaissance financière peut en effet contribuer à renforcer l’autonomie individuelle. Comprendre les mécanismes fondamentaux, savoir gérer ses ressources et planifier son avenir financier ne relève pas uniquement de compétences pratiques : cela peut également constituer un levier d’émancipation.
Pourtant, des inégalités importantes entre les femmes et les hommes persistent dans ce domaine. De nombreuses femmes continuent de faire face à des écarts de rémunération et à des possibilités d’investissement plus limitées. À cela s’ajoutent les violences économiques : une forme insidieuse de domination qui restreint l’accès aux ressources, contrôle les dépenses et porte atteinte à l’autonomie décisionnelle.
Le parcours s’est déroulé en plusieurs étapes, associant des rencontres avec des auteurs et des intervenants pédagogiques, tels que Francesca Cavallo et Edoardo Lozza, à des sessions techniques consacrées à la définition d’objectifs financiers et aux stratégies d’investissement, animées par des expertes du secteur comme Paola Iannello, Monica Vitali et Ginevra Zucconi.
Le projet s’est achevé à l’approche de la Journée internationale des droits des femmes par un événement mondial intitulé « Liberté financière : un levier d’émancipation pour les femmes ». Outre les témoignages de collaboratrices et collaborateurs de Plenitude, l’économiste et essayiste Ginevra Bersani Franceschetti a participé à la rencontre pour rappeler l’importance de l’autonomie financière des femmes.
Ce parcours de sensibilisation s’inscrit dans notre engagement structurel, que nous poursuivons chaque jour au sein de notre organisation et au-delà. Conformément aux objectifs de notre statut de Société à Mission, la lutte contre les inégalités de genre nécessite des actions concrètes et mesurables. Fournir des compétences pratiques en gestion de l’argent peut contribuer à favoriser des choix plus éclairés et à renforcer l’autonomie décisionnelle de chacun.
des Générations Z et Y de Plenitude pour contribuer à l'innovation durable.
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