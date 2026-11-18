Entre fin 2024 et début 2025, nous avons mis en place un parcours interne visant à promouvoir l’éducation financière, avec une attention particulière portée aux questions de genre. Développé en collaboration avec Rame, une organisation engagée dans la promotion de l’éducation financière, ce projet poursuivait un double objectif : renforcer la sensibilisation de nos collaborateurs et leur fournir des outils pratiques pour gérer leurs ressources plus efficacement et atteindre leurs objectifs.

La connaissance financière peut en effet contribuer à renforcer l’autonomie individuelle. Comprendre les mécanismes fondamentaux, savoir gérer ses ressources et planifier son avenir financier ne relève pas uniquement de compétences pratiques : cela peut également constituer un levier d’émancipation.

Pourtant, des inégalités importantes entre les femmes et les hommes persistent dans ce domaine. De nombreuses femmes continuent de faire face à des écarts de rémunération et à des possibilités d’investissement plus limitées. À cela s’ajoutent les violences économiques : une forme insidieuse de domination qui restreint l’accès aux ressources, contrôle les dépenses et porte atteinte à l’autonomie décisionnelle.