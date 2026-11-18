Les politiques de l’entreprise pour protéger et accompagner les personnes

L’évaluation en vue de l’obtention et du maintien de la certification en matière d’égalité entre les femmes et les hommes repose sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs — mesurés et faisant l’objet d’un reporting — répartis en six domaines stratégiques : culture et stratégie, gouvernance, processus de ressources humaines, possibilités d’évolution professionnelle des femmes, équité salariale et protection de la parentalité. La certification étant valable trois ans et soumise à un suivi annuel, son maintien nécessite une amélioration progressive du score au fil du temps, vérifiée régulièrement au moyen d’un système de gestion fondé sur les données.

Cette démarche se traduit par l’adoption de documents et de politiques d’Eni. Parmi ceux-ci figurent le Code éthique, qui définit les valeurs et les principes directeurs de l’organisation ; la Zero Tolerance Policy, qui interdit explicitement les comportements préjudiciables afin de garantir un environnement de travail exempt de toute forme de violence et de harcèlement ; et la Policy ECG Diversity and Inclusion, qui encourage une culture inclusive grâce à des initiatives de formation continue.

L’attention portée à l’équité se concrétise dans les processus RH, depuis le recrutement impartial et les systèmes objectifs d’évaluation des performances jusqu’à l’élaboration de dispositifs de protection sociale favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Des mesures spécifiques facilitent notamment le retour au travail après un congé maternité et encouragent le partage des responsabilités parentales.