ZustainabilitY Board
des Générations Z et Y de Plenitude pour contribuer à l'innovation durable.
De la certification UNI/PdR 125:2022 aux mesures en faveur de l’égalité des chances : la stratégie de l’entreprise pour protéger et accompagner ses collaborateurs.
En 2024, nous avons obtenu la certification en matière d’égalité entre les femmes et les hommes, conformément à la norme UNI/PdR 125:2022. Cette certification a été confirmée au cours des deux années suivantes. Cette étape a été franchie à l’issue d’un processus d’audit rigoureux mené par un organisme externe indépendant, qui atteste des mesures concrètes adoptées pour promouvoir l’équité au sein de l’entreprise.
Bien qu’elles diminuent progressivement, les inégalités entre les femmes et les hommes restent un enjeu mondial. Il s’agit d’un défi majeur, inscrit dans l’Agenda 2030 des Nations Unies, qui nécessite une action conjointe des institutions et des entreprises. En Italie, cet engagement a été formalisé en 2022 par l’introduction d’une réglementation spécifique.
L’évaluation en vue de l’obtention et du maintien de la certification en matière d’égalité entre les femmes et les hommes repose sur des indicateurs qualitatifs et quantitatifs — mesurés et faisant l’objet d’un reporting — répartis en six domaines stratégiques : culture et stratégie, gouvernance, processus de ressources humaines, possibilités d’évolution professionnelle des femmes, équité salariale et protection de la parentalité. La certification étant valable trois ans et soumise à un suivi annuel, son maintien nécessite une amélioration progressive du score au fil du temps, vérifiée régulièrement au moyen d’un système de gestion fondé sur les données.
Cette démarche se traduit par l’adoption de documents et de politiques d’Eni. Parmi ceux-ci figurent le Code éthique, qui définit les valeurs et les principes directeurs de l’organisation ; la Zero Tolerance Policy, qui interdit explicitement les comportements préjudiciables afin de garantir un environnement de travail exempt de toute forme de violence et de harcèlement ; et la Policy ECG Diversity and Inclusion, qui encourage une culture inclusive grâce à des initiatives de formation continue.
L’attention portée à l’équité se concrétise dans les processus RH, depuis le recrutement impartial et les systèmes objectifs d’évaluation des performances jusqu’à l’élaboration de dispositifs de protection sociale favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Des mesures spécifiques facilitent notamment le retour au travail après un congé maternité et encouragent le partage des responsabilités parentales.
Afin d’assurer un suivi rigoureux des progrès réalisés, et conformément à notre statut de Société à Mission (Società Benefit), la gestion des questions liées à l’inclusion et à l’égalité entre les femmes et les hommes est confiée à une structure dédiée, composée du Comité de développement durable et de l’Unité Diversity & Inclusion.
Nous avons intégré des processus d’analyse permettant d’identifier et de résoudre les éventuelles difficultés, en définissant des objectifs clairs en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Les résultats sont mesurés et présentés dans notre Rapport de développement durable et notre Rapport d’impact.
Mettre à disposition des outils de protection et garantir l’égalité des chances constituent pour nous un engagement structurel qui dépasse le cadre de l’entreprise. Nous le partageons activement avec nos partenaires et la société civile à travers des initiatives ciblées de communication et de sensibilisation.
des Générations Z et Y de Plenitude pour contribuer à l'innovation durable.
Les initiatives de Plenitude contre les violences psychologiques à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
Éducation financière et égalité entre les femmes et les hommes : un parcours destiné aux collaborateurs de Plenitude pour développer la sensibilisation et mieux faire connaître les enjeux des violences économiques.
À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes 2025, nous avons renouvelé notre engagement dans la lutte contre toutes les formes de discrimination à travers une campagne à forte portée symbolique.