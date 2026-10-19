L’energia dei sogni

Plenitude è Premium Partner di X Factor 2026

La partnership tra Plenitude e X Factor

Dietro ogni sogno c’è un’energia che non si vede, ma si sente. È quella che accende una passione, dà voce al talento e ci spinge a metterci in gioco, anche quando il traguardo sembra lontano. Quest’anno, insieme a X Factor celebriamo proprio questa forza: l’energia di chi crede nei propri sogni e trova il coraggio di trasformarli in realtà. Un racconto che accompagnerà concorrenti e pubblico tra musica, emozioni, contenuti esclusivi ed esperienze da vivere insieme. Perché ogni sogno ha la sua energia. E quando trova il modo di esprimersi, può arrivare davvero lontano.

Vivi l’energia di X Factor

Guarda gli highlight e lasciati coinvolgere ed emozionare dalle esibizioni, dalla musica e dai momenti che hanno acceso il palco.

Torna a trovarci: presto ci saranno nuovi contenuti e appuntamenti da vivere insieme.

Porta la nostra energia nella tua quotidianità

Scopri come le soluzioni Plenitude possono accompagnarti ogni giorno con nuova energia: da Sunstep a Plenitude Fibra, fino alla Mobilità Elettrica. E continua il tuo percorso nel nostro mondo esplorando tutti i prodotti e i servizi dedicati alla tua casa e alla tua quotidianità.

  • SunStep

    Con SunStep di Plenitude porti l’energia del sole nella tua casa, con una soluzione pensata per accompagnare le tue esigenze.

  • Plenitude Fibra

    Con Plenitude Fibra navighi, lavori e condividi grazie alla connessione per la tua casa pensata per avvicinare persone, passioni e nuove possibilità.

  • Mobilità Elettrica

    Con la mobilità elettrica di Plenitude ricarichi la tua auto e parti verso nuove destinazioni, con soluzioni pensate per accompagnare ogni viaggio, esperienza e possibilità.

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