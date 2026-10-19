Plenitude è Premium Partner di X Factor 2026

La partnership tra Plenitude e X Factor

Dietro ogni sogno c’è un’energia che non si vede, ma si sente. È quella che accende una passione, dà voce al talento e ci spinge a metterci in gioco, anche quando il traguardo sembra lontano. Quest’anno, insieme a X Factor celebriamo proprio questa forza: l’energia di chi crede nei propri sogni e trova il coraggio di trasformarli in realtà. Un racconto che accompagnerà concorrenti e pubblico tra musica, emozioni, contenuti esclusivi ed esperienze da vivere insieme. Perché ogni sogno ha la sua energia. E quando trova il modo di esprimersi, può arrivare davvero lontano.