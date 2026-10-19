Plenitude è Premium Partner di X Factor 2026

SunStep
Con SunStep di Plenitude porti l’energia del sole nella tua casa, con una soluzione pensata per accompagnare le tue esigenze.
Dietro ogni sogno c’è un’energia che non si vede, ma si sente. È quella che accende una passione, dà voce al talento e ci spinge a metterci in gioco, anche quando il traguardo sembra lontano. Quest’anno, insieme a X Factor celebriamo proprio questa forza: l’energia di chi crede nei propri sogni e trova il coraggio di trasformarli in realtà. Un racconto che accompagnerà concorrenti e pubblico tra musica, emozioni, contenuti esclusivi ed esperienze da vivere insieme. Perché ogni sogno ha la sua energia. E quando trova il modo di esprimersi, può arrivare davvero lontano.
Guarda gli highlight e lasciati coinvolgere ed emozionare dalle esibizioni, dalla musica e dai momenti che hanno acceso il palco.
Torna a trovarci: presto ci saranno nuovi contenuti e appuntamenti da vivere insieme.
Scopri come le soluzioni Plenitude possono accompagnarti ogni giorno con nuova energia: da Sunstep a Plenitude Fibra, fino alla Mobilità Elettrica. E continua il tuo percorso nel nostro mondo esplorando tutti i prodotti e i servizi dedicati alla tua casa e alla tua quotidianità.
Con SunStep di Plenitude porti l’energia del sole nella tua casa, con una soluzione pensata per accompagnare le tue esigenze.
Con Plenitude Fibra navighi, lavori e condividi grazie alla connessione per la tua casa pensata per avvicinare persone, passioni e nuove possibilità.
Con la mobilità elettrica di Plenitude ricarichi la tua auto e parti verso nuove destinazioni, con soluzioni pensate per accompagnare ogni viaggio, esperienza e possibilità.