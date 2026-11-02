Una nuova possibilità può dare ancora più energia a un sogno. Guarda l’intervista al concorrente salvato e scopri tutte le emozioni vissute durante il verdetto e la voglia di tornare sul palco con una consapevolezza nuova. Un momento per scoprire cosa alimenta davvero il suo percorso: la passione, la determinazione e il desiderio di continuare a credere nel proprio talento.
Vieni nei nostri Store dal 27/10 al 19/11 per partecipare al concorso e provare a vincere 2 biglietti per la finale1.
Rivivi le emozioni della concorrente che ha vinto il ballottaggio del primo live e scopri l’energia che l'ha spinta a ad affrontare questa sfida.
1Concorso a premi Instant Win valido dal 27/10 al 19/11/2026 presso i punti vendita in Italia negli orari di apertura. 5 vincitori, in palio per ciascuno: 2 accrediti per la Finale di X Factor 2026 + 1 Gift Card per hotel/trasporto da 650 euro. Montepremi: € 3.750,00. Info e regolamento presso gli Store e su https://plenitude-xfactor.promosuite.it/pdf/regolamento.pdf