La voce di un sogno che continua

Una nuova possibilità può dare ancora più energia a un sogno. Guarda l’intervista al concorrente salvato e scopri tutte le emozioni vissute durante il verdetto e la voglia di tornare sul palco con una consapevolezza nuova. Un momento per scoprire cosa alimenta davvero il suo percorso: la passione, la determinazione e il desiderio di continuare a credere nel proprio talento.