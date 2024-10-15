Il nostro impegno in Francia

E-mobility

Stiamo promuovendo lo sviluppo del settore della mobilità elettrica nel Paese sia dal punto di vista di ampliamento della rete sia dei servizi di ricarica grazie alla nostra app. Cerchiamo attivamente nuovi partner, aziende e location strategiche per raggiungere i nostri obiettivi. Stiamo inoltre innovando le attuali stazioni di servizio attraverso l'installazione di colonnine di ricarica ad alta potenza fast e ultra-fast: a maggio 2025 è stata inaugurata l'area di servizio Cœur de Sologne sull'autostrada A71 in Francia, al cui interno è presente il nostro più grande hub di ricarica. È composto da 15 punti di ricarica ultra-rapida fino a 300 kW e da pensiline solari con una produzione di 112.670 kWh/anno.