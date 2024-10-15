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Il nostro impegno in Francia

Come operiamo

In questo Paese, la nostra attività si concentra principalmente sulla vendita di energia con prodotti e servizi pensati per le esigenze di privati e aziende attraverso offerte attente agli sviluppi del settore, così da poter garantire la miglior efficienza e qualità sul mercato.

Con i servizi On The Road di Plenitude siamo inoltre coinvolti nel settore dell’e-mobility e ci impegniamo nell’installazione di punti di ricarica per veicoli elettrici. Tramite Plenitude Renewables France ci occupiamo anche della produzione di energia da fonti rinnovabili, contribuendo così al percorso di transizione energetica in conformità con la strategia di ridurre le emissioni di CO2.

A marzo 2026 è stato sottoscritto un accordo con Methagora, sviluppatore di soluzioni per il biometano e fornitore di gas, che ci consentirà di approvvigionarci per 15 anni di circa 50 GWh di biometano all’anno, proveniente da diverse aree agricole, contribuendo anche allo sviluppo del settore nel Paese.

I nostri numeri in Francia

  • Oltre 370 dipendenti

  • Circa 1 MLN di clienti

  • Circa 0,9 GW

    di potenza installata negli impianti solari in esercizio

Dati aggiornati a dicembre 2025

Rinnovabili

In questo ambito, disponiamo di numerosi progetti in via di sviluppo, di cui circa 0,8 GW di energia solare. La nostra attività comprende anche l’agrivoltaico, integrando impianti fotovoltaici con l’agricoltura e l’allevamento, creando così valore condiviso per il territorio e le comunità.
Nel Nord della Francia, possiamo inoltre contare sul parco fotovoltaico Athies-Samoussy che, con 100 ettari di estensione, produce circa 90 GWh all'anno ed è per questo una delle dieci principali centrali di energia solare del Paese. Composto da cinque impianti fotovoltaici, favorisce l’aumento della capacità di generazione di energia rinnovabile, oltre a creare nuovi posti di lavoro coinvolgendo organizzazioni locali e regionali. È stata anche avviata la produzione del nostro impianto solare di Bouillac, situato in Dordogna con una capacità installata di 5 MW. L'impianto produrrà circa 6.700 MWh di elettricità all'anno ed è collegato alla rete locale tramite una linea sotterranea.

Retail

In questo settore, oltre alla commercializzazione di prodotti, offriamo anche servizi di assistenza e ci occupiamo della fornitura di elettricità, gas naturale e soluzioni di efficientamento energetico per contribuire ad ottimizzare i consumi dei nostri clienti.

Ci rivolgiamo sia ai consumatori privati sia alle imprese, dagli artigiani alle PMI, garantendo offerte competitive sul mercato. Sono infatti disponibili opzioni di tariffe indicizzate, fisse, di diversa durata e offerte di energia elettrica certificata prodotta da fonti rinnovabili tramite garanzie di origine.

Lavoriamo inoltre costantemente per espandere il nostro portafoglio, ampliando la nostra gamma di prodotti e servizi per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.

E-mobility

Stiamo promuovendo lo sviluppo del settore della mobilità elettrica nel Paese sia dal punto di vista di ampliamento della rete sia dei servizi di ricarica grazie alla nostra app. Cerchiamo attivamente nuovi partner, aziende e location strategiche per raggiungere i nostri obiettivi. Stiamo inoltre innovando le attuali stazioni di servizio attraverso l'installazione di colonnine di ricarica ad alta potenza fast e ultra-fast: a maggio 2025 è stata inaugurata l'area di servizio Cœur de Sologne sull'autostrada A71 in Francia, al cui interno è presente il nostro più grande hub di ricarica. È composto da 15 punti di ricarica ultra-rapida fino a 300 kW e da pensiline solari con una produzione di 112.670 kWh/anno.

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  • Fotovoltaico

Per saperne di più sulle nostre attività

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