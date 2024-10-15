Il nostro impegno in Francia

In questo settore, oltre alla commercializzazione di prodotti, offriamo anche servizi di assistenza e ci occupiamo della fornitura di elettricità, gas naturale e soluzioni di efficientamento energetico per contribuire ad ottimizzare i consumi dei nostri clienti.
Ci rivolgiamo sia ai consumatori privati sia alle imprese, dagli artigiani alle PMI, garantendo offerte competitive sul mercato. Sono infatti disponibili opzioni di tariffe indicizzate, fisse, di diversa durata e offerte di energia elettrica certificata prodotta da fonti rinnovabili tramite garanzie di origine.
Lavoriamo inoltre costantemente per espandere il nostro portafoglio, ampliando la nostra gamma di prodotti e servizi per soddisfare le esigenze dei nostri clienti.