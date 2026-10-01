Plenitude: nuovo assetto azionario e governance basata sul controllo congiunto di Eni e Ares

Plenitude annuncia il perfezionamento dell’operazione di riassetto della propria struttura azionaria, a seguito degli accordi sottoscritti dai soci Eni, Ares Management Alternative Credit funds ("Ares") ed Energy Infrastructure Partners ("EIP").

L’operazione è stata finalizzata attraverso un aumento di capitale non proporzionale da parte degli azionisti per complessivi 1,56 miliardi di euro e implica una valorizzazione di Plenitude pari a 10,75 miliardi di euro di Equity Value pre-money (100% del capitale), corrispondente a un Enterprise Value di circa 13,1 miliardi di euro.

Il capitale sociale di Plenitude è ora detenuto da Eni per il 65,03%, Ares per il 26,24% e EIP per l'8,73%.

Il nuovo assetto introduce una governance basata sul controllo congiunto di Eni e Ares e determina il deconsolidamento della Società dal bilancio di Eni, che continuerà a esercitare nei confronti di Plenitude i poteri di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 del Codice Civile, in conformità con gli accordi di governance definiti tra i soci.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione di Plenitude sarà composto da nove membri, cinque dei quali nominati da Eni (tra cui l’Amministratore Delegato), tre da Ares (tra cui il Presidente) e uno da EIP; i nuovi accordi prevedono altresì maggioranze qualificate (il voto favorevole di almeno uno degli amministratori Ares) per alcune materie rilevanti, fra cui l’approvazione del budget e dei piani aziendali.

“Questa operazione apre un nuovo capitolo nel nostro percorso di crescita. Grazie al supporto di partner di rilievo come Eni, Ares ed EIP, rafforziamo ulteriormente il nostro posizionamento e acceleriamo verso il raggiungimento dei nostri obiettivi strategici”, ha dichiarato Stefano Goberti, Amministratore Delegato di Plenitude “Il nostro modello di business, la solidità patrimoniale e le competenze industriali rappresentano le basi su cui vogliamo continuare a costruire, per generare valore nel lungo termine per tutti i nostri stakeholder”.



Plenitude è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che comprende la produzione di energia elettrica da 6 GW di fonti rinnovabili, la vendita di elettricità, gas naturale e soluzioni energetiche a circa 11 milioni di clienti e una rete di oltre 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.