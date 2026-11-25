18 nuovi Punti Viola presso i Plenitude Flagship Store e il video “Bambine si nasce, non si diventa”: le iniziative al centro della collaborazione

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, Plenitude realizza la sua prima iniziativa con DonneXStrada, associazione non profit impegnata nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere, dedicata alla sensibilizzazione sul tema della violenza economica e allo sviluppo di azioni concrete di supporto sul territorio.



A partire dal 20 novembre, 18 Flagship Store Plenitude sono diventati ufficialmente Punti Viola di DonneXStrada, luoghi sicuri pensati per offrire un primo ascolto e orientamento alle donne che si trovano in una situazione di pericolo o disagio, o che hanno subito violenze o molestie. Il personale dei Flagship, formato sugli aspetti psicologici e legali connessi al supporto delle vittime di violenza, le accoglierà e le indirizzerà verso i canali ufficiali dedicati. Inoltre, è stata erogata una formazione sul tema della violenza di genere a beneficio degli operatori dei call center Plenitude e l’app della Società è stata aggiornata con i riferimenti ai canali ufficiali a cui rivolgersi.

In particolare, quella economica è una delle forme di violenza meno conosciute e raccontate: secondo una ricerca condotta dall’Università Cattolica del Sacro Cuore e dal Gruppo Sella, il 46% degli italiani dichiara di non averne mai sentito parlare1 e questo fenomeno viene spesso percepito come una dinamica normale all’interno della coppia. Può manifestarsi in modo poco visibile, limitando progressivamente l'autonomia delle donne e la loro possibilità di compiere scelte economiche in libertà. Secondo le stime preliminari 2025 dell'indagine Istat "Sicurezza delle donne"2, la violenza economica riguarda il 6,6% delle donne che sono o sono state in coppia e arriva al 10,2% quando si considerano gli ex partner.

L’iniziativa di Plenitude e DonneXStrada prende forma anche attraverso “Bambine si nasce, non si diventa”: un contenuto video che sarà diffuso sulle pagine social della Società e proiettato, da oggi fino al 4 dicembre, anche in diverse sale cinematografiche sul territorio nazionale. Il video mette in luce come il controllo economico possa trasformarsi in una limitazione della libertà personale e si pone l’obiettivo di contribuire a una maggiore consapevolezza, autonomia e capacità di riconoscere i segnali di abuso.

L’idea creativa di “Bambine si nasce, non si diventa" ruota attorno al meccanismo dell'infantilizzazione, rappresentando una donna che viene trattata come se fosse una bambina. Il video racconta una normale giornata tra una persona adulta e una bambina. Solo un plot twist finale rivela che la protagonista in realtà non è una bambina, ma una donna adulta. Un ribaltamento inaspettato che mette in luce, in modo immediato, quanto il controllo economico possa limitare la libertà e l'autodeterminazione di una persona.

L’iniziativa di comunicazione sarà inoltre accompagnata da contenuti informativi, sviluppati insieme alle professioniste di DonneXStrada, veicolati sui canali social ufficiali della Società e nei Plenitude Store identificati come Punti Viola. Con il contributo di psicologhe ed esperte, i contenuti approfondiranno il tema della violenza economica, aiutando a riconoscerne le caratteristiche e i segnali di rischio e a conoscere le modalità per chiedere aiuto.

Infine, per la giornata del 25 novembre, Plenitude inviterà chiunque voglia supportare l’iniziativa a sostituire la propria immagine profilo su LinkedIn con una foto dell’infanzia, richiamando così il concept di “Bambine si nasce, non si diventa” e contribuendo a sensibilizzare il pubblico sul tema della violenza economica.

"Crediamo che essere al fianco delle persone che subiscono violenza, di qualsiasi tipo, significhi trasformare un impegno in azioni concrete e renderlo parte dei luoghi e delle relazioni della vita quotidiana. La collaborazione con DonneXStrada nasce con questo spirito e rappresenta per Plenitude un modo per contribuire a promuovere una cultura fondata sul rispetto, sulla libertà e sull’autodeterminazione", ha dichiarato Giorgia Molajoni, Chief Technology and Communication Officer di Plenitude.

"La violenza economica non riguarda soltanto il denaro, ma il diritto di scegliere della propria vita: può essere difficile da riconoscere, ma incide profondamente sull’autonomia, sulla libertà e sulla capacità di autodeterminazione delle donne. Con DonneXStrada lavoriamo ogni giorno affinché ogni forma di violenza possa essere riconosciuta, creando una rete di persone formate e capaci di accogliere una richiesta di aiuto. La collaborazione con Plenitude e l’attivazione di 18 nuovi Punti Viola rappresentano un passo concreto per rafforzare questa rete sul territorio e renderla sempre più capillare”, ha affermato Ilaria Saliva, Presidente di DonneXStrada.

Insieme a DonneXStrada, Plenitude rinnova il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere, contribuendo a rafforzare la consapevolezza su un tema che riguarda l’intera società.

Maggiori informazioni sull’iniziativa sono disponibili su: https://corporate.eniplenitude.com/it/chi-siamo/diversity-and-inclusion/25-novembre

Plenitude, Società controllata congiuntamente da Eni e Ares, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che comprende la produzione di energia elettrica da 6 GW di fonti rinnovabili, la vendita di elettricità, gas naturale e soluzioni energetiche a circa 11 milioni di clienti e una rete di oltre 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.

1 Ricerca sulla Violenza Economica in Italia, 2026, Gruppo Sella e Università Cattolica del Sacro Cuore https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/15706/edoardo-lozza/ricerca

2 https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/