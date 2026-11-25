Dalla sensibilizzazione al supporto: il nostro impegno

Rendere riconoscibile la violenza economica e i suoi segnali è il primo passo per contrastarla. Con la campagna “Bambine si nasce, non si diventa”, attraverso un racconto incisivo, vogliamo portare l'attenzione sul modo in cui l'infantilizzazione può diventare uno strumento di controllo, limitando la capacità decisionale e l'autonomia delle donne.

Ma sensibilizzare non basta: è importante anche garantire un supporto concreto. Per questo, abbiamo aderito alla rete dei Punti Viola, promossa dall'associazione DonnexStrada, con 18 Flagship Store Plenitude che diventano luoghi di accoglienza per le donne in difficoltà. Qui è possibile trovare un primo ascolto e orientamento verso i servizi della rete nazionale di assistenza psicologica e legale.

Per maggiori informazioni sui canali di supporto: