ZustainabilitY Board
Insieme alle generazioni Z e Y di Plenitude per contribuire all’innovazione sostenibile.
Un progetto per riconoscere e contrastare la violenza economica sulle donne.
In occasione del 25 novembre 2026, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, promuoviamo una campagna per portare l'attenzione su una forma di abuso ancora poco riconosciuta, che compromette l'autonomia e la libertà di scelta.
Nello specifico, la violenza economica si manifesta attraverso comportamenti che mirano a controllare o limitare l'indipendenza finanziaria delle donne, come impedire l'accesso al denaro o alle informazioni economiche familiari, escludere dalle decisioni finanziarie, controllare le spese e richiedere autorizzazioni per gli acquisti.
Tra le dinamiche più comuni c’è anche l’infantilizzazione: una forma di controllo che consiste nel trattare una donna adulta come se non fosse in grado di gestire autonomamente il proprio denaro o prendere decisioni per sé, proprio come se fosse una bambina.
Secondo le stime preliminari 2025 dell’indagine Istat "Sicurezza delle donne1”, la violenza economica riguarda il 6,6% delle donne che sono o sono state in coppia. La percentuale sale al 10,2% tra le donne che hanno avuto una relazione con un ex partner, mentre l’1,1% di quelle attualmente in coppia dichiara di subirla dal compagno attuale.
A rendere il fenomeno ancora più difficile da riconoscere contribuisce anche la scarsa conoscenza del tema: secondo una ricerca del 2026 condotta da Gruppo Sella e Università Cattolica del Sacro Cuore, il 46% degli italiani dichiara di non aver mai sentito parlare di violenza economica2.
Rendere riconoscibile la violenza economica e i suoi segnali è il primo passo per contrastarla. Con la campagna “Bambine si nasce, non si diventa”, attraverso un racconto incisivo, vogliamo portare l'attenzione sul modo in cui l'infantilizzazione può diventare uno strumento di controllo, limitando la capacità decisionale e l'autonomia delle donne.
Ma sensibilizzare non basta: è importante anche garantire un supporto concreto. Per questo, abbiamo aderito alla rete dei Punti Viola, promossa dall'associazione DonnexStrada, con 18 Flagship Store Plenitude che diventano luoghi di accoglienza per le donne in difficoltà. Qui è possibile trovare un primo ascolto e orientamento verso i servizi della rete nazionale di assistenza psicologica e legale.
Per maggiori informazioni sui canali di supporto:
Numero Antiviolenza e Stalking - 1522: servizio pubblico gratuito, attivo 24 ore su 24.
Servizi Antiviolenza sul territorio: elenco aggiornato dei servizi disponibili in Italia, in particolare dei Centri Antiviolenza accreditati.
Consulta la lista dei Flagship Store e trova quello più vicino a te.
1Rapporto Istat 2025: https://www.istat.it/statistiche-per-temi/focus/violenza-sulle-donne/il-fenomeno/violenza-dentro-e-fuori-la-famiglia/il-numero-delle-vittime-e-le-forme-di-violenza/
2Ricerca sulla Violenza Economica in Italia, 2026, Gruppo Sella e Università Cattolica del Sacro Cuore https://docenti.unicatt.it/ppd2/it/docenti/15706/edoardo-lozza/ricerca
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