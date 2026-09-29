Plenitude lancia Fixa Time 24 Smart: 30% di sconto sui corrispettivi luce e gas e prezzo bloccato per due anni

L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto “Eni per l’Italia”: dal 1° ottobre Plenitude manterrà invariati i prezzi della materia prima facendosi carico dei recenti aumenti dei costi di approvvigionamento

Dal 1° ottobre al 24 ottobre Plenitude renderà disponibile l’offerta luce e gas “Fixa Time 24 Smart” che prevede uno sconto del 30% sui corrispettivi luce e gas, rispetto alla principale offerta a prezzo fisso della Società, con un prezzo bloccato per 24 mesi. Questo sconto vale circa 100 euro all’anno sul contratto gas e altrettanto per quello luce, per un totale di circa 200 euro per i clienti che scegliessero entrambe le forniture1.

L'iniziativa si inserisce nel più ampio progetto di “Eni per l’Italia” e punta a sostenere le famiglie italiane in una fase caratterizzata dall'aumento dei prezzi dell'energia, attraverso una proposta competitiva che attualmente si posiziona tra le più convenienti sul mercato. I prezzi della materia prima rimarranno invariati per due anni per i clienti che sottoscriveranno l’offerta entro il 24 ottobre. La Società inoltre valuterà, in funzione dell'evoluzione dello scenario di mercato, eventuali successive misure a supporto dei consumatori.

Il lancio di Fixa Time 24 Smart sarà altresì diffuso e illustrato con una campagna di comunicazione multicanale in partenza nei primi giorni di ottobre.

Plenitude, Società del gruppo Eni, è presente in oltre 15 Paesi del mondo con un modello di business che comprende la produzione di energia elettrica da 6 GW di fonti rinnovabili, la vendita di elettricità, gas naturale e soluzioni energetiche a circa 11 milioni di clienti e una rete di oltre 23.000 punti di ricarica per veicoli elettrici.

1Spesa Annua Fixa Time 24 smart vs Fixa Time 24 base dal 1° ottobre, calcolata su una base di spesa per 1 anno di elettricità imposte escluse per un’abitazione di residenza con queste caratteristiche (3kW, 2.000 kWh/anno) e una spesa per 1 anno di gas riferita ad un cliente Plenitude tipo (600 Smc/anno).