Il tragitto in auto elettrica verso le tappe della manifestazione diventa un prologo creativo, trasformando lo spostamento in uno spazio di dialogo e consapevolezza.

Il viaggio non è mai soltanto la distanza fisica e misurabile tra un punto di partenza e una destinazione. È spesso uno spazio di connessione, un momento di ascolto e riflessione, che può trasformarsi da semplice necessità logistica a parte integrante dell'esperienza. È su questa premessa che si è fondata la partnership tra Plenitude e l'Umbria Green Festival, la rassegna nata nel 2015 per connettere natura e cultura attraverso un dialogo tra scienziati, filosofi e artisti sui paradigmi della contemporaneità.

In qualità di sponsor, Plenitude ha inserito i propri servizi dedicati alla mobilità all'interno del tessuto narrativo del festival. Una convergenza di intenti che trova sponda nell’obiettivo del festival: innescare una riconversione prima di tutto culturale, che passi attraverso l’empatia, il coinvolgimento emotivo, stimolando la consapevolezza del singolo. «Consapevolezza che impatta anche sulle decisioni quotidiane, a cominciare dalla mobilità. Proprio per questo, la nostra intera flotta è composta da veicoli elettrici» spiega Alberto Maniscalco, tra gli organizzatori dell'evento.

Tra introspezione e palcoscenico: le tappe di Assisi e Orvieto

In quest'ultima edizione, la collaborazione si è concentrata su due appuntamenti dal forte impatto emotivo. Lo scorso 5 luglio, il Bosco di San Francesco ad Assisi ha ospitato "Il Viaggio Interiore", una giornata curata da Gloria Campaner dedicata alla necessità di recuperare una piena aderenza al presente. Un approccio al rapporto tra individuo e ambiente basato sull'ascolto - tra yoga, workshop, percorsi sonori e artistici - che la curatrice ha descritto con precisione: «Stare in ascolto significa lasciare il pensiero e le parole e concentrarsi verso l'interiore. Si può entrare in quel luogo solo usando il momento presente, che, come dice la parola, è un dono, quello della consapevolezza». Il 5 agosto, l'attenzione si è spostata al Castello di Titignano, a Orvieto. Qui, Alessandro Baricco ha condotto il pubblico in "Una Traviata da cortile", destrutturando l'opera di Giuseppe Verdi per trasformarla in un rito popolare. Senza più rigide barriere tra platea e palcoscenico, gli spettatori si sono mossi all'interno della scena, vivendo il dramma di Violetta Valéry dall'interno in una totale fusione tra racconto teatrale e partecipazione collettiva.

L'abitacolo come spazio narrativo

Per amplificare questi appuntamenti, Plenitude ha sviluppato un racconto digitale multipiattaforma - distribuito su LinkedIn, Instagram, Facebook e TikTok. Per la tappa di Assisi, il format "Mettiti (s)comodo" ha documentato il percorso in elettrico da Roma all'Umbria di un talent e di un creator del team "Plenidude", ossia il team di creator che raccontano temi e iniziative legati all’energia sui canali social di Plenitude. Partendo dal gesto pratico della ricarica presso un'infrastruttura dedicata, l'assenza di emissioni acustiche del motore ha agevolato una conversazione profonda basata su domande introspettive, preparando i viaggiatori all'esperienza. Una formula adattata poi per la data di Orvieto, dove, dopo aver pianificato il percorso tramite l'app dedicata e aver ricaricato l'auto, il tragitto è diventato un "backstage in movimento": tra prove di recitazione e scambi sulle emozioni, i protagonisti hanno costruito la propria complicità scenica prima di arrivare al Castello.

Il viaggio come duplice scoperta

L'integrazione tra la rassegna umbra e la narrazione di Plenitude evidenzia un modello di mobilità già operativo. Raggiungere luoghi storici a bordo di un veicolo elettrico si traduce nel rispetto dei borghi attraversati, riducendo l'impatto acustico e le emissioni. Allo stesso tempo, la riorganizzazione dei ritmi di viaggio - sfruttando le necessarie soste di ricarica per esplorare l'ambiente circostante - trasforma il percorso da semplice trasferimento a un momento di scoperta. Al pari di uno spettacolo teatrale che rilegge un classico intramontabile, o una giornata dedicata a un viaggio interiore.