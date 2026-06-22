Guida alla ricarica elettrica

Le risposte alle domande più comuni, i tips e le tecnologie che a casa come in viaggio permettono di ottimizzare i tempi e gli spostamenti.

La ricarica di un veicolo elettrico è il processo attraverso cui energia elettrica viene trasferita alla batteria del veicolo tramite un'infrastruttura di ricarica. Avviene in due modalità principali - corrente alternata (AC) e corrente continua (DC) - che si differenziano per velocità, potenza erogata e contesto d'uso: la ricarica AC è ottimale per soste lunghe (casa, ufficio), quella DC per rifornimenti rapidi in viaggio.

Veloce, silenziosa e tecnologica: la mobilità elettrica è tutto questo, eppure è spesso accompagnata da un insidioso "ma". L'ansia da ricarica rischia infatti di frenarne la diffusione pur essendo, per lo più, frutto di una paura infondata o legata a limiti ormai ampiamente superati. Per dissipare ogni dubbio, impariamo a conoscerla meglio partendo proprio dalle sue basi tecnologiche.

Come funziona la ricarica elettrica? Differenza tra AC e DC

La ricarica di un veicolo elettrico si differenzia in due grandi categorie in base alla corrente utilizzata:

Ricarica con Corrente Alternata (AC)

La ricarica in corrente alternata è la soluzione ideale e più diffusa per le soste di media o lunga durata: ad esempio quando si parcheggia al centro commerciale per un pomeriggio di shopping o al centro sportivo per una partita con gli amici. Le stazioni di ricarica di questo tipo, definite "Quick", erogano una potenza massima di 22 kW. Per garantire i massimi livelli di sicurezza, queste colonnine sono equipaggiate con prese Type 2, seguendo gli standard previsti dalla normativa europea per la ricarica in luogo pubblico (IEC 61851-1 e 62196-2). Questa dotazione assicura la possibilità di ricaricare qualunque veicolo elettrico o ibrido dotato di una spina di tipo 2 conforme alle direttive. Sulle colonnine AC pubbliche, di norma, si dovrà utilizzare il cavo fornito in dotazione con la tua auto (da attaccare alla presa della colonnina). I tempi? Variano in base alla grandezza della batteria della tua auto, ma per una vettura media collegata a una colonnina Quick, una ricarica completa richiede indicativamente dalle 3 alle 5 ore. Aggiungiamo un piccolo consiglio pratico: per evitare intoppi tecnici, è bene ricordare di scollegare sempre il cavo partendo dalla stazione di ricarica e solo successivamente dalla vettura.

Ricarica con Corrente Continua (DC)

La ricarica in corrente continua è invece la tecnologia progettata per chi viaggia e ha la necessità di fare il "pieno" di energia in tempi molto brevi. Le infrastrutture dedicate a questo scopo si dividono in stazioni "Fast", che offrono potenze fino a 150 kW, e stazioni "Ultra Fast", capaci di superare agevolmente la soglia dei 150 kW. Per poter gestire e trasferire in sicurezza questi grandi flussi di energia, le colonnine in corrente continua mettono a disposizione, oltre alla presa Type 2, anche connettori con standard CHAdeMO e CCS2 (il CCS2 è oggi la presa per ricarica rapida più diffusa in Europa sui veicoli di nuova immatricolazione). A differenza delle colonnine AC, qui non devi tirare fuori il tuo cavo dal bagagliaio: il cavo è già attaccato alla stazione, proprio come la pompa di un distributore. I tempi si accorciano: in una stazione Ultra Fast, molte vetture possono recuperare anche l'80% di autonomia in soli 20-30 minuti, il tempo di un caffè in autostrada.

Nessun rischio di errore grazie al caricabatteria di bordo (PCS)

Indipendentemente dalla potenza della stazione scelta, non c'è rischio di sbagliare o di danneggiare la vettura. La ricarica è infatti un processo sicuro e regolato dal caricabatteria presente a bordo dell'auto (tecnicamente chiamato PCS) che comunica costantemente con la colonnina. Il veicolo, in modo del tutto automatico e intelligente, preleverà solo la quantità di energia che è in grado di gestire, proteggendo la batteria e garantendo un rifornimento ottimale.