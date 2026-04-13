

Le competenze logiche e analitiche delle persone nello spettro autistico sono una risorsa cruciale per il mondo del lavoro, anche nel settore IT. La collaborazione tra Plenitude e Auticon lo dimostra sul campo.

Esiste una narrazione ormai superata che associa la neurodivergenza esclusivamente a un deficit o a una difficoltà di adattamento. Nel mondo della tecnologia e dell’analisi dati, questa prospettiva si sta rovesciando: le menti neurodivergenti – in particolare quelle delle persone nello spettro autistico – rappresentano un patrimonio di competenze specifiche, capaci di intercettare dettagli che spesso sfuggono a un approccio neurotipico. Riconoscimento di pattern complessi, rigore logico, capacità di concentrazione prolungata: non sono semplici caratteristiche, ma elementi differenzianti in un’economia governata dai dati.

È partendo da questa consapevolezza che nel 2025 Plenitude ha scelto di collaborare con Auticon, la più grande società di consulenza a maggioranza autistica al mondo, che offre soluzioni IT ed esperienze nella neuro-inclusione dal 2009. Una scelta che si innesta naturalmente in un contesto lavorativo, quello di Plenitude, già fortemente orientato alla valorizzazione delle unicità e strutturato su solide politiche di Diversity & Inclusion.

Il progetto: rigore logico applicato alla Data Quality

L’iniziativa si è inserita nell’area Data Governance & Quality, il comparto che garantisce l’affidabilità delle informazioni su cui l’azienda basa le proprie decisioni strategiche e operative. Fare "qualità del dato" significa per esempio assicurarsi che ogni informazione – dall'anagrafica di un cliente ai dettagli tecnici di un'offerta commerciale – sia corretta, coerente e priva di duplicazioni.

Nel 2025, il team Data Governance & Quality di Plenitude ha lavorato in stretta sinergia con Michele Argentino, un consulente Auticon, affidandogli un compito ad alto tasso tecnico: lo sviluppo e l’ottimizzazione di regole di controllo tramite codice SQL. Il risultato è stato netto: la creazione di oltre 80 nuove regole di verifica che hanno permesso di automatizzare controlli massivi. Un lavoro che è stato svolto ottimizzando i processi, mantenendo standard di accuratezza costanti e garantendo la pulizia e l'integrità dei database aziendali.

«La sfida principale non risiedeva negli strumenti informatici, ma nel metodo e nell’estrema attenzione ai dettagli necessari per garantire coerenza nelle verifiche. Durante il progetto il team Plenitude mi ha supportato costantemente, guidandomi nelle logiche operative e permettendomi di operare con la massima efficacia. È stata un'ottima occasione per mettere a frutto disciplina, concentrazione e precisione: competenze fondamentali quando si lavora sul controllo del dato. L'intero percorso mi ha restituito una maggiore consapevolezza sull’importanza della Data Quality e sul valore strategico di un approccio rigoroso alla gestione delle informazioni aziendali» racconta Michele Argentino, consulente Auticon.