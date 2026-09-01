Plenitude Cultural Hub: condividere i nostri valori per migliorarsi



Esprimere le proprie idee e superare i limiti autoimposti: l’iniziativa interna di Plenitude nel suo secondo appuntamento invita a confrontarsi sul coraggio.

“Ogni impresa ha bisogno di coraggio". È partito da questo spunto il nuovo appuntamento dei Plenitude Cultural Hub, un progetto condiviso che unisce spazi fisici, gli Hub progettati per favorire il dialogo in sedi come Madrid, Roma, Parigi, Milano e Torino, a momenti di confronto virtuale tra le persone: i "Cultural Talk".

Questi incontri sono ideati per dare voce ai valori che ci uniscono, prendendo spunto da un tema lanciato a inizio sessione per poi allargarne la prospettiva. Un confronto utile alla crescita individuale e collettiva, che trasforma le riflessioni in un'interpretazione condivisa grazie al racconto di chi vive questa realtà tutti i giorni. È un'opportunità preziosa che ci permette di continuare a confrontarci e a migliorare attraverso un dialogo sempre aperto.

Dopo il primo incontro dedicato alla passione, questo nuovo appuntamento ha posto al centro del dialogo un tema che tocca da vicino ognuno di noi: cos’è per te il coraggio?

Aver coraggio non significa non aver paura

Le risposte a questa domanda hanno delineato un mosaico ricco di sfumature. Per molti essere coraggiosi non significa eliminare la paura dalla propria vita, ma al contrario accettarla e scegliere di agire e andare avanti superando i propri limiti e gli ostacoli quotidiani, siano essi reali o percepiti. Per altri il coraggio si trova nella coerenza con se stessi, nella capacità di assumersi le proprie responsabilità in ogni contesto, sia personale sia professionale. Questa spinta interiore si manifesta concretamente nella forza di esprimere le proprie idee di fronte agli altri, sostenendo il proprio punto di vista anche quando è necessario andare in direzione contraria: è il coraggio di dire "no", quando questo significa contribuire a un confronto costruttivo e maturo.

Il coraggio ha bisogno della relazione con gli altri

Il coraggio individuale trova nel contesto aziendale uno dei principali attivatori. Piuttosto che un semplice sfondo, l'ambiente di lavoro diventa un alleato quando sa offrire a ognuno il giusto spazio per esprimersi con autenticità. In quest’ottica il coraggio diventa una responsabilità condivisa che riguarda allo stesso modo chi ricopre ruoli decisionali: si manifesta nella capacità di ascoltare con mente aperta, accogliere le idee altrui e avere la flessibilità necessaria per cambiare opinione. Esiste poi un coraggio meno immediato, ma fondamentale: quello di saper fare un passo indietro quando il contesto lo richiede. È il “coraggio relazionale”, come lo hanno definito i colleghi francesi: una scelta consapevole come espressione di attenzione verso le dinamiche e l’armonia del team.

Quali sono i "booster" del coraggio?

Ci sono momenti in cui il coraggio sembra affievolirsi e diventa necessario ritrovare la giusta determinazione per affrontare sfide complesse. Durante l’incontro, le persone Plenitude hanno condiviso i propri “booster”, quegli interruttori personali che permettono di ritrovare l’energia necessaria a superare l’ostacolo.

Vedere i propri obiettivi completati e percepire un miglioramento costante nelle performance quotidiane agisce come un potente acceleratore. A questo si unisce il valore inestimabile del lavoro di squadra: poter fare affidamento sui colleghi e unire le forze infonde sicurezza a tutto il team.

C’è poi la consapevolezza del proprio impatto: vedere un’idea accolta e messa in pratica non è solo gratificante, ma genera un valore reale per l’intera organizzazione. Infine, c’è la forza dell’esperienza: ricordare i traguardi già raggiunti permette di trasformare i successi passati nell'energia necessaria per affrontare con slancio le sfide del futuro