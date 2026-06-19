Dieci anni di Banco dell’energia



All'ottava Plenaria di Roma, Plenitude presenta i risultati della partnership con Banco dell’energia e i recenti interventi a supporto del Terzo Settore.

L’ottava Plenaria della Fondazione Banco dell’energia ha riunito istituzioni, aziende e realtà del Terzo Settore per analizzare le dinamiche della povertà energetica in Italia e fare una sintesi dei primi dieci anni di attività dell’ente.

La sinergia tra Plenitude e Fondazione Banco dell’energia si inserisce in una programmazione pluriennale. «Collaboriamo con Banco dell'energia dal 2023, e fino ad oggi abbiamo sostenuto 19 progetti a supporto di oltre 2.200 famiglie vulnerabili, di 11 strutture sul territorio di cinque enti del terzo settore e della creazione di 5 Comunità Energetiche Rinnovabili e Solidali» ha sintetizzato Paola Osto, Head of Sustainability and D&I di Plenitude nel suo intervento.

Un impegno formalizzato con l'adesione di Plenitude al Manifesto "Insieme per contrastare la povertà energetica" nel maggio 2023, e consolidato nel settembre dello stesso anno dall'ingresso nel Consiglio di amministrazione della Fondazione.

In particolare, in occasione della Plenaria, Osto ha illustrato i due principali progetti sostenuti da Plenitude nel 2025.

Efficienza energetica a supporto della rete alimentare di Banco Alimentare

Riqualificare energeticamente le infrastrutture destinate al recupero e alla distribuzione del cibo può contribuire a liberare risorse per le attività sociali. Il progetto "Energia per il cibo", sviluppato con Banco Alimentare, interviene su questo aspetto.

L'iniziativa prevede la riqualificazione di cinque snodi logistici nevralgici, distribuiti in Emilia-Romagna, Liguria, Piemonte, Puglia e Umbria, che nel complesso muovono ogni anno circa 27.000 tonnellate di alimenti - il 23% del totale nazionale - raggiungendo oltre 370.000 beneficiari attraverso una rete di oltre 2.000 strutture caritative locali. Intervenendo su impianti di refrigerazione, sistemi di climatizzazione, serramenti e illuminazione con tecnologia LED, l'operazione punta a cercare di ridurre i consumi dei sistemi oggetto di riqualificazione.

Il progetto OASI PLUS con Croce Rossa

Un secondo filone di intervento è rivolto al potenziamento delle strutture che erogano assistenza alle persone in condizioni di fragilità economica e sociale. In questo quadro si inserisce il progetto OASI PLUS, promosso dalla Croce Rossa Italiana per l'attivazione di cinque nuovi centri di raffrescamento sul territorio nazionale. In particolare, il contributo di Plenitude ha sostenuto la realizzazione di tre di questi centri, in Piemonte, Toscana e Sicilia, con l’obiettivo di rafforzare la capacità di risposta dei territori agli effetti delle ondate di calore.

L'iniziativa combina l'adeguamento infrastrutturale delle sedi - tramite l'installazione di sistemi di climatizzazione ad alta efficienza e di impianti fotovoltaici dotati di sistemi di accumulo - con un potenziamento delle attività sociosanitarie e di formazione sui rischi per la salute legati alle ondate di calore e all'eccessiva esposizione alle temperature elevate. Si stima che l’operazione possa arrivare ad incrementare di circa il 30% la capacità di presa in carico delle strutture territoriali della Croce Rossa, con l’obiettivo di assistere in modo continuativo oltre 3.400 persone ogni anno.

«Il contrasto alla povertà energetica rappresenta per Plenitude un impegno concreto che, in qualità di Società Benefit, si traduce in iniziative volte a generare valore condiviso nelle comunità e nei territori in cui opera» ha sottolineato durante i lavori Paola Osto.

L'impatto visibile e il patto sociale

La traduzione visiva e umana di questo impegno sul territorio è affidata a "Ritratti di energia". La mostra fotografica itinerante e l'omonimo volume curato da Nicolas Ballario, con gli scatti di Marco Garofalo, documentano i dieci anni di lavoro sul campo della Fondazione, con protagonisti operatori, volontari, associazioni, tecnici e famiglie. Sono loro i volti che restituiscono la missione di Banco dell’energia, ricordata dal Presidente della Fondazione, Roberto Tasca: «contrastare la povertà energetica con iniziative solidali capaci di supportare persone e famiglie vulnerabili».