Dark Mode Ads tra le luci della Croisette



Un Leone d'Oro e 4 premi totali per il progetto di Plenitude che unisce creatività e riduzione dei consumi energetici nella comunicazione visiva urbana LED della Società.

I flash dei fotografi, il red carpet, i grandi schermi di un luogo che ogni anno diventa il centro del mondo creativo. La Croisette, durante il Festival internazionale della creatività, è un trionfo di luci e visioni. I Cannes Lions rappresentano il palcoscenico globale dove si celebrano le idee più audaci, destinate a lasciare un segno nel futuro della comunicazione.

Proprio qui, dove tutto viene messo sotto la luce dei riflettori, a catturare l'attenzione è stata un'idea che ha scelto di spegnere i colori, non il messaggio, per far brillare l'efficienza energetica. Dark Mode Ads, progetto Plenitude in collaborazione con l’agenzia creativa LePub, ha infatti saputo unire l'emozione visiva della pubblicità esterna (la comunicazione DOOH, Digital Out Of Home) a una logica di riduzione dei consumi. Questo ha conquistato la giuria del Cannes Lions International Festival of Creativity 2026 che ha assegnato al progetto un prestigioso Leone d’Oro nella categoria Media per la sezione Market Disruption, valorizzando la capacità di innovare le strategie di comunicazione in risposta alle sfide globali1. Questo traguardo è stato accompagnato da un Leone d’Argento nella categoria Outdoor2 e da due Leoni di Bronzo, conferiti rispettivamente nelle categorie Creative B2B3 e Media, a testimonianza della versatilità e della forza del messaggio proposto4. Oltre ai premi conquistati, Plenitude è stata nominata in ben sette shortlist: nelle categorie Creative B2b (Market Disruption e Brand Experience), Outdoor (Displays e Technology), Innovation (Environmental Innovation) e Sustainable Development Goals (Sustainable Cities and Communities e Responsible Consumption and Production).

La fisica dei pixel: l'efficienza del nero

Il cuore tecnologico di Dark Mode Ads si basa su un principio fisico dei moderni schermi a LED: ogni sub-pixel (rosso, verde, blu) emette luce in modo indipendente, con una potenza assorbita direttamente proporzionale all'intensità luminosa richiesta. Più scuro è il colore, minore è l'energia necessaria a ciascun pixel. Partendo da questo presupposto, attraverso il bilanciamento cromatico è possibile preservare la forza del messaggio pubblicitario senza rinunciare all'efficienza energetica.

Uno studio dell'istituto Certimac ha confermato la correlazione tra design cromatico e assorbimento di potenza con test realizzati nel marzo 2026, in conformità al protocollo internazionale IPMVP. Analizzando il parametro APL (la luminosità media dei pixel), è emerso che passando da immagini standard a creatività più scure l’utilizzo della Dark Mode su schermi LED (tecnologia SMD) può consentire un risparmio fino al 74% dell’energia.5

Per tradurre questa intuizione in azione, il progetto si avvale di una piattaforma intelligente capace di effettuare uno "switch" automatico delle creatività. Il sistema le converte in versioni a bassa luminosità senza comprometterne il contrasto. Questo strumento, sviluppato da LePub, permettendo a brand e inserzionisti di aderire al progetto e ottimizzare in automatico i propri formati.

Una nuova cultura visiva

La campagna di lancio ha preso vita dal 6 al 12 aprile con un takeover, un'occupazione visiva simultanea, di alcuni degli schermi digitali più iconici d'Europa. Le attivazioni hanno coinvolto Milano, Parigi e Madrid, partendo da Plaza Callao, uno dei luoghi chiave della comunicazione digitale europea. Attraverso Dark Mode Ads, Plenitude ha convertito in modalità dark gli schermi LED presenti sulle vetrine dei propri negozi in Italia nonché i propri spazi pubblicitari Digital Out of Home (DOOH) in Francia, Spagna e Italia, Paesi dov’è presente anche con le proprie attività retail. Le creatività hanno ospitato un QR code dedicato per permettere a tutti di scoprire il progetto e accedere alla piattaforma. Il progetto Dark Mode Ads, infatti, punta a innescare un cambiamento culturale nell’ambito della pubblicità Digital Out of Home (DOOH), invitando il mondo dell’advertising a progettare le campagne nativamente in modalità dark.

L'efficienza energetica si trasforma così in un nuovo orizzonte espressivo: un background scuro non spegne il racconto, ma offre il contrasto perfetto per far risaltare il messaggio. A volte, abbassare la luce è la strategia migliore per valorizzare le idee più brillanti.

1 https://www.canneslions.com/awards/lions/media

2 https://www.canneslions.com/awards/lions/outdoor

3 https://www.canneslions.com/awards/lions/creative-b2b

4 https://www.canneslions.com/awards/lions/media

5 Il risparmio energetico correlato all’utilizzo della Dark Mode è stato calcolato sulla base di test effettuati a marzo 2026 in conformità con l’International Performance Measurement and Verification Protocol. Le verifiche hanno riguardato 15 immagini, di varia colorazione, riconducibili a campagne pubblicitarie di Plenitude e la misurazione del risparmio energetico è stata effettuata sulla base di un raffronto dell’energia consumata per la proiezione, su schermi LED (tecnologia SMD), del medesimo set di immagini prima e dopo l’utilizzo della Dark Mode. Per il report integrale clicca qui.