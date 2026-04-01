L’energia dello sport: la fisica del movimento





Trasformare lo sforzo in potenza e l'attrito in spinta: un viaggio nei principi fisici che governano il gesto atletico e ne misurano l'efficienza.

Osservare il gesto di un atleta all'apice della prestazione - provato migliaia di volte in allenamento - restituisce un'illusione di naturalezza. Eppure, in quell'istante, non stiamo assistendo solo a una performance sportiva, ma alla risoluzione in tempo reale di un'equazione fisica. Prima di essere forza e talento, lo sport è pura termodinamica. È gestione dell'energia.

Il corpo umano, infatti, è un convertitore biologico ad altissima precisione. L’energia chimica, immagazzinata attraverso il metabolismo, viene bruciata e restituita sotto forma di lavoro meccanico e calore. Niente si crea, niente si distrugge, tutto si trasforma: ce lo insegna il primo principio della termodinamica. La vera sfida, per uno sportivo, non è solo produrre energia, ma farlo senza sprecarla. La vittoria è, essenzialmente, un trionfo di efficienza.

Il salto e lo scatto: il calcolo del potenziale

Prendiamo l'esplosività di uno scatto o la sospensione di un balzo sotto canestro. Non è solo forza muscolare: è un dialogo serrato e fulmineo tra energia potenziale e cinetica. Quando un atleta piega le ginocchia, sta letteralmente caricando una molla. Tendini e muscoli accumulano energia potenziale elastica. Il rilascio è istantaneo: la molla scatta, l'energia si fa cinetica e il corpo vince la gravità. Al culmine del salto, in quella frazione di secondo in cui il tempo sembra fermarsi, il trasferimento è completo: l'energia cinetica si è azzerata, convertita in potenziale gravitazionale. Chi disperde meno forza, vola più in alto.

Sfregare, fendere, scorrere: la gestione delle resistenze

Nel ciclismo, così come nel nuoto, la resistenza opposta da un fluido segue una legge fisica inesorabile: raddoppiando la velocità, l'attrito non raddoppia, si quadruplica. In vasca, dove l'acqua è circa ottocento volte più densa dell'aria, questo fenomeno impone un dispendio energetico massiccio per ogni minima accelerazione. Ecco perché la postura contratta di un ciclista sul sellino o la perfetta idrodinamicità di un nuotatore non sono vezzi stilistici, ma rigide necessità biomeccaniche: servono a penetrare il mezzo riducendo il coefficiente di resistenza. Vince chi fa scivolare il fluido, chi ottimizza le risorse minimizzando gli attriti.

Dal singolo al sistema: l'energia del gioco di squadra

Quando lo sport si fa collettivo, la fisica cambia scala. Una squadra non è una semplice somma di individui, ma un sistema complesso dove l'energia si trasmette, si somma e si organizza nello spazio. La sincronia di un movimento corale o la precisione di un passaggio permettono di coprire distanze che esaurirebbero rapidamente un singolo giocatore. In questo ecosistema, l'efficienza diventa un moltiplicatore: l'energia condivisa si fonde con quella dei compagni, generando una forza d'urto superiore alla somma delle singole parti.

Alleati per l'efficienza: Plenitude scende in campo

Ottimizzazione, gestione delle risorse, sinergia collettiva. Il vocabolario della fisica sportiva richiama quello della transizione energetica. È su questo terreno comune che Plenitude si lega allo sport, trasformando il claim “Play for Change” in un impatto tangibile sui territori e sulle comunità.

Un impegno che prende forma nella pallacanestro con l’Olimpia Milano, dove l'energia supera il parquet per tradursi in responsabilità sociale: dai progetti educativi come "Olimpia@School" alle campagne contro la violenza di genere, tra cui “Ballshit” e “Parole Indelebili”.

La stessa tensione all'efficienza si ritrova nel ciclismo, al fianco de La Vuelta 2025. In qualità di Main Sponsor ed Energy Partner, Plenitude ha supportato i 3.000 chilometri di gara garantendo l'infrastruttura di ricarica per la flotta di veicoli elettrici al seguito. Un'attenzione alle risorse che si riflette anche sulle nuove generazioni, attraverso la sponsorizzazione della "Maglia Bianca" per il miglior giovane talento.

Quando la prestazione incontra l'estremo, l'innovazione è d'obbligo. La collaborazione con Red Bull ha accelerato la transizione energetica di sedi ed eventi con interventi mirati. Al Red Bull Cliff Diving World Series di Polignano a Mare, l'adrenalina dei tuffi da grandi altezze è stata affiancata da un watercraft elettrico, dimostrando l'efficacia della mobilità a zero emissioni anche negli sport acquatici. A Genova, per l'urban downhill del Red Bull Cerro Abajo, l'azienda ha installato una rastrelliera solare per la ricarica di e-bike e ha dotato un istituto scolastico cittadino di un nuovo impianto fotovoltaico, lasciando un'eredità strutturale alla città.

L'energia dello sport, infine, evolve e intercetta nuovi linguaggi. Ne è prova la partnership con la Kings League, format ibrido tra calcio a sette e mondo dei videogame capace di mobilitare 45 milioni di spettatori nel 2025 e un ecosistema digitale da oltre 220 milioni di follower. Dopo le finali di Torino, illuminate da un esclusivo laser light show, Plenitude supporterà la competizione per le prossime due stagioni con una decisa operazione di efficientamento strutturale.

Presso l'arena di Cologno Monzese verrà installato un impianto fotovoltaico da oltre 300 kW, affiancato da una colonnina di ricarica per veicoli elettrici. L'intervento sarà completato in particolare dalla fornitura di energia elettrica certificata, tramite Garanzie d’Origine, come prodotta e immessa in rete da fonti rinnovabili.

Perché nello sport, così come nell'evoluzione del nostro approccio all'energia, il traguardo si taglia solo ottimizzando le risorse. E il cambiamento è sempre un gioco di squadra.