

Si terranno a Torino il 22 Maggio le finali di Italia, Francia e Spagna della Kings League, il format che ha rivoluzionato il modo di vivere lo sport. Plenitude sarà partner dell’evento per rendere lo show ancora più unico.

Un'energia travolgente e spettacolare accende la passione per il gioco, proprio come un'azione da goal che lascia senza fiato. La finale della Kings League, innovativo campionato di calcio a 7, si terrà in Italia e Plenitude è pronta a illuminare questa occasione unica di incontro tra sport e intrattenimento



Il calcio incontra lo spettacolo

L’evento in preparazione sta ridefinendo le regole del gioco e della sua comunicazione: il calcio della Gen Z vive sui social. Parliamo della Kings League, un campionato di calcio a 7 ideato in Spagna nel 2022 dalla visione congiunta di Gerard Piqué – proprio lui, l'indimenticata stella del Barcellona – e Ibai Llanos, uno dei più carismatici e seguiti streamer spagnoli. La passione per il calcio si unirà all'adrenalina dell'entertainment e alla potenza dello streaming, con l'obiettivo di modernizzare lo sport e regalarci uno spettacolo ancora più avvincente grazie ai colpi di scena che rendono ogni partita un evento imprevedibile, puntando a coinvolgere soprattutto il pubblico più giovane.

I tornei si snodano in gironi all'italiana, con tutte le partite – due tempi da 20 minuti, intensi e senza respiro – giocate sullo stesso campo, nella stessa giornata, in un crescendo continuo.

Le sfide saranno trasmesse sui canali ufficiali della lega attraverso le principali piattaforme di intrattenimento online come Kick, Twitch, YouTube e TikTok. E non è tutto: per rendere la competizione ancora più dinamica e coinvolgente, ogni squadra ha come Presidente un personaggio celebre del mondo del web, dello sport o dello spettacolo. Streamer, influencer ed ex calciatori scendono in campo (metaforicamente e non) per infiammare le proprie fanbase.

Plenitude prepara un palcoscenico di luce ed emozioni

La data da cerchiare in rosso è il 22 maggio 2025. L'Inalpi Arena di Torino si trasformerà nel cuore pulsante della Global Playoff Week, un evento di portata internazionale che vedrà sfidarsi le leghe Kings League di Italia, Spagna e Francia.

In questa cornice spettacolare, Plenitude giocherà un ruolo da protagonista, dando il benvenuto alle squadre finaliste con uno show di luci laser creato in esclusiva per l’evento. E la magia luminosa non si esaurirà al fischio d'inizio: per tutta la durata delle finali, infatti, Plenitude continuerà a illuminare l'arena con i suoi spettacoli laser, un racconto visivo del profondo legame dell’azienda con l’energia e la voglia di condivisione che animano lo sport.

Insieme alla Kings League, Plenitude vuole celebrare l'importanza di mettersi in gioco, di scendere in campo con coraggio per muoverci insieme verso una transizione energetica a prova di futuro, con l’energia e lo spirito di condivisione che solo lo sport sa generare. Il cambiamento, infatti, è come una partita che per essere affrontata con il giusto spirito ha bisogno del gioco di squadra.