

La famiglia Eni compie i suoi primi 100 anni e rinnova la presenza di famiglia al Festival, con Enilive e Plenitude. Quest’ultima sarà protagonista di una narrazione che unisce spettacolo, territorio e coinvolgimento delle persone.

Succede ogni anno, intorno a febbraio: una canzone risuona in tv o alla radio e il mattino dopo è già fischiettata in metro o in coda per il caffè. Sanremo è questa energia: immediata, trasversale, capace di sintonizzare l’intero Paese su un’unica frequenza condivisa. All’interno di questo amplificatore sociale si inserisce la presenza di Eni, con Plenitude ed Enilive. L’edizione 2026 celebra infatti una tappa storica: la famiglia Eni compie 100 anni. Non si tratta solo di una ricorrenza, ma della testimonianza di un percorso industriale che ha accompagnato l’Italia per un secolo e che oggi continua a evolversi.

In questo contesto, la presenza di Plenitude rappresenta il capitolo dedicato alle fonti di energia rinnovabile e alla relazione quotidiana con l’energia di casa. "Da energie diverse, un’energia unica" – il leitmotiv che anche quest'anno accompagna il festival – sintetizza questa visione: un ecosistema integrato dove radici storiche e innovazione convergono per generare valore.

Il racconto televisivo: la storia si fa spettacolo

Durante le cinque serate, il racconto dell’energia esce dai confini tradizionali per integrarsi nel linguaggio scenico del Festival. Sotto la direzione artistica di Laccio – pseudonimo di Emanuele Cristofoli, già conosciuto al grande pubblico per il suo lavoro a X Factor – la storia e il presente della Famiglia Eni diventano performance. Il compito di tenere le fila spetta, anche quest’anno, a Virginia Raffaele. È lei a guidare il pubblico attraverso le diverse tappe della storia aziendale, con un registro che unisce narrazione e intrattenimento. Plenitude porta in scena i temi più vicini alla sensibilità contemporanea: l'energia come luce e calore nelle case e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Concetti tradotti in immagini grazie a scenografie immersive e a un corpo di ballo che rende tangibile l’energia in movimento.

Eni Carpet: un passaggio nella storia

Se il palco dell’Ariston rappresenta il momento del sogno, l’Eni Carpet è il luogo dell’esperienza reale e del contatto con il pubblico. Quest’anno l’installazione che accompagna artisti e ospiti verso il teatro si trasforma in una passerella tecnologica, caratterizzata da giochi di luce e design. Con un'apertura inedita: durante i giorni del Festival, partecipando ad attività e giochi in loco cento persone avranno la possibilità di accedere al carpet per vivere un'esperienza da protagonisti nella Città dei Fiori.

L’energia del Festival vibra anche in Piazzale Vesco. Grazie alla partnership con Radio Kiss Kiss, è stato allestito uno spazio dedicato: un punto di aggregazione aperto a tutti che, tra dirette e intrattenimento, amplificherà l’atmosfera della kermesse portandola tra la gente.

Plenitude sul territorio: spazi di cura e connessione

A Villa Nobel – la dimora dove visse Alfred Nobel, inventore del premio più prestigioso al mondo – è stata allestita un’area relax di Plenitude ed Enilive. Qui, ospiti e addetti ai lavori troveranno un momento di quiete lontano dai ritmi frenetici del Festival, con la possibilità di ricaricare le energie, oltre che i propri dispositivi.

Parallelamente, il racconto dei 100 anni della famiglia Eni si diffonde in città e oltre i confini liguri.

Dal 24 al 28 febbraio, lo store Plenitude di Sanremo - insieme a quelli di Milano, Roma e Pesaro - diventa un punto di contatto fisico con l’evento, ospitando installazioni specifiche e due iniziative special: i visitatori possono partecipare al concorso “Play That Sound”, un gioco virtuale a tema musicale che consente ai partecipanti di provare a vincere una delle gift card Vivaticket in palio (montepremi 3000 euro, regolamento in negozio) e regala a tutti i concorrenti la speciale Voting Box Plenitude, pensata per divertirsi a votare gli artisti con gli amici direttamente da casa.

A questo si affianca il concorso Eni "100 anni di energia", iniziativa attiva dal 24 febbraio al 1° marzo che premia i clienti con vantaggi spendibili tra Plenitude ed Enilive. Inquadrando il QR code esposto nelle vetrine dei punti vendita Plenitude e su oltre 200 Plenitude Point aperti presso Enilive Station, è possibile provare a vincere una carta prepagata Plenitude valida per il pagamento delle bollette di luce e/o gas e voucher multiservizi Enilive, utilizzabili per carburante e ristorazione (regolamento completo su eni100.it).

Insieme alle attività degli store, ci saranno ulteriori vantaggi per i clienti, con la possibilità di accedere a promozioni dedicate per la fornitura di energia.

L’innovazione toccherà anche la mobilità urbana: per le strade della città circolerà una Microlino – il micro-veicolo elettrico e compatto pensato per gli spostamenti a zero emissioni locali – caratterizzata da una livrea speciale dedicata alla promo speciale.

Inoltre, Plenitude sarà partner di Rolling Stone Italia durante 2 esibizioni live “Plenitude Unplugged”, 2 momenti del calendario degli aperitivi musicali del Rolling Hu presso i Bagni Italia. “Plenitude Unplugged” saranno 2 momenti speciali nel calendario musicale degli aperitivi, mercoledì 25 con Ele A e giovedì 26 con Maria Antonietta & Colombre. Le esibizioni saranno completamente in acustico, verranno amplificate con contenuti sui canali social di Rolling Stone e di Plenitude e attraverso led digitali selezionati nelle vie e piazze di tutta Italia.

Il racconto si estenderà anche ai canali social del brand amplificato grazie ai contenuti creati dalla squadra dei PleniDUDE in trasferta nella città di Sanremo.

Perché se le canzoni del Festival segnano il tempo di una settimana, l’energia che le alimenta è una costante capace di rinnovarsi, proprio come un’eredità di cento anni che continua a guardare avanti, muovendosi al ritmo di un Paese che cambia.