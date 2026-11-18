Conselho ZustainabilityY
As Gerações Z e Y da Plenitude para contribuir com a inovação sustentável.
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher de 2025, renovámos o nosso compromisso de combater todas as formas de discriminação através de uma campanha de forte valor simbólico.
Em 2025, para assinalar o Dia Internacional da Mulher (8 de março), lançámos a iniciativa «Ballshit», reafirmando o nosso compromisso de combater todas as formas de discriminação.
Frases como «É um trabalho de homem», «Eu trato do dinheiro» ou «Fica no teu lugar» não são meras expressões. São barreiras invisíveis que ainda hoje fazem parte da experiência de muitas mulheres, limitando as suas oportunidades e alimentando as desigualdades.
Nesta ocasião, distribuímos as «Ballshit» nas Flagship Stores da empresa e divulgámo-las nos nossos canais de redes sociais. Trata-se de bolas ilustradas por artistas como Isabella Bersellini, concebidas para «esmagar», tanto física como metaforicamente, as frases estereotipadas impressas na sua superfície.
O projeto dá continuidade estratégica às ações promovidas por ocasião do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres (25 de novembro). Nesse contexto, em colaboração com a equipa de basquetebol Olimpia Milano, a linguagem do desporto tornou-se uma ferramenta eficaz de sensibilização social. A utilização, em campo durante os aquecimentos, de bolas com preconceitos profundamente enraizados permitiu reforçar a mensagem de igualdade e respeito, chegando a um público amplo e diversificado.
A promoção de uma cultura assente no respeito e na igualdade de oportunidades constitui um compromisso estrutural e contínuo da empresa. Garantir um ambiente profissional livre de desigualdades exige medidas concretas: desde ações contínuas de formação interna e iniciativas de sensibilização financeira até à adoção de uma comunicação inclusiva.
Neste contexto, a campanha «Ballshit» assume um valor simbólico: a igualdade de género é uma responsabilidade coletiva, e reconhecer o valor de cada indivíduo é um passo fundamental para construir uma sociedade e um futuro livres de discriminação.
As Gerações Z e Y da Plenitude para contribuir com a inovação sustentável.
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