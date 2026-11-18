A sensibilização começa dentro da empresa

Para além das ações nas nossas lojas e nos nossos canais digitais, organizámos um evento interno intitulado «Como reconhecer e combater a violência psicológica», com o objetivo de disponibilizar ferramentas práticas para identificar os sinais desta forma de abuso.

O debate contou com a participação de Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e presidente da Fundação Fabbrica della Pace Movimento Bambino Onlus, e de Claudia Di Palma, coordenadora do Centro de Apoio a Vítimas de Violência SVS Donna Aiuta Donna, em Milão. O encontro permitiu analisar comportamentos que atentam contra a integridade e a dignidade das mulheres, identificando as formas mais eficazes de os combater.

Estas campanhas integram o nosso compromisso estrutural com a Diversidade e Inclusão (Diversity & Inclusion), que promovemos diariamente para reforçar a consciencialização dentro e fora da empresa. Através de ações concretas, queremos contribuir para uma mudança cultural assente no reconhecimento e na valorização de cada indivíduo.