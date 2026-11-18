Conselho ZustainabilityY
As Gerações Z e Y da Plenitude para contribuir com a inovação sustentável.
As iniciativas da Plenitude contra a violência psicológica no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.
Num contexto social em que a violência pode assumir muitas formas, algumas das mais subtis e invisíveis são menos evidentes, embora deixem marcas inequívocas. O dia 25 de novembro representa uma ocasião fundamental para promover uma cultura de respeito e inclusão. Em 2025, para assinalar esta data, dedicámos várias iniciativas à sensibilização para a violência psicológica.
A arte e as palavras podem ser ferramentas poderosas no combate à violência psicológica. Para tornar esta forma de violência visível, colaborámos com a tatuadora La Bigotta. Frases emblemáticas da violência psicológica, como «Inventaste tudo», «A tua única função é seres mãe» ou «Não sabes fazer nada sozinha», foram transformadas em ilustrações expostas nas nossas lojas e partilhadas nos nossos canais de redes sociais, juntamente com conteúdos explicativos e entrevistas em vídeo com especialistas.
Para além das ações nas nossas lojas e nos nossos canais digitais, organizámos um evento interno intitulado «Como reconhecer e combater a violência psicológica», com o objetivo de disponibilizar ferramentas práticas para identificar os sinais desta forma de abuso.
O debate contou com a participação de Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e presidente da Fundação Fabbrica della Pace Movimento Bambino Onlus, e de Claudia Di Palma, coordenadora do Centro de Apoio a Vítimas de Violência SVS Donna Aiuta Donna, em Milão. O encontro permitiu analisar comportamentos que atentam contra a integridade e a dignidade das mulheres, identificando as formas mais eficazes de os combater.
Estas campanhas integram o nosso compromisso estrutural com a Diversidade e Inclusão (Diversity & Inclusion), que promovemos diariamente para reforçar a consciencialização dentro e fora da empresa. Através de ações concretas, queremos contribuir para uma mudança cultural assente no reconhecimento e na valorização de cada indivíduo.
As Gerações Z e Y da Plenitude para contribuir com a inovação sustentável.
Educação financeira e igualdade de género: um programa dirigido às pessoas da Plenitude para promover a consciencialização e sensibilizar para a violência económica.
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher de 2025, renovámos o nosso compromisso de combater todas as formas de discriminação através de uma campanha de forte valor simbólico.
Da certificação UNI/PdR 125:2022 às medidas de promoção da igualdade de oportunidades: a estratégia da empresa para proteger e apoiar as suas pessoas.