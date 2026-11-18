Conselho ZustainabilityY
As Gerações Z e Y da Plenitude para contribuir com a inovação sustentável.
Educação financeira e igualdade de género: um programa dirigido às pessoas da Plenitude para promover a consciencialização e sensibilizar para a violência económica.
Entre o final de 2024 e o início de 2025, desenvolvemos um programa interno para promover a educação económico-financeira, com especial atenção às questões de género. O projeto, desenvolvido em colaboração com a Rame, uma organização empenhada na promoção da educação financeira, tinha dois objetivos: aumentar a consciencialização das nossas pessoas e proporcionar-lhes ferramentas práticas para gerir os seus recursos de forma mais eficaz e alcançar os seus objetivos.
A literacia financeira pode contribuir para reforçar a autonomia individual. Compreender os mecanismos básicos, saber gerir os próprios recursos e planear o futuro financeiro não são apenas competências práticas: podem também ser instrumentos de capacitação pessoal.
No entanto, continua a existir uma disparidade significativa entre géneros nesta área. Muitas mulheres continuam a enfrentar desigualdades salariais e menos oportunidades de investimento. A este cenário junta-se a violência económica: uma forma subtil de abuso de poder que limita o acesso aos recursos, controla as despesas e compromete a autonomia na tomada de decisões.
O programa desenvolveu-se em várias fases, combinando encontros com autores e formadores, como Francesca Cavallo e Edoardo Lozza, com sessões técnicas dedicadas à definição de objetivos financeiros e a estratégias de investimento, conduzidas por especialistas do setor, como Paola Iannello, Monica Vitali e Ginevra Zucconi.
O projeto terminou perto do Dia Internacional da Mulher, com um evento global intitulado «Liberdade financeira: uma ferramenta de capacitação para as mulheres». Para além dos testemunhos de colegas da Plenitude, o encontro contou com a participação da economista e ensaísta Ginevra Bersani Franceschetti, que destacou a importância da autonomia económica das mulheres.
Este percurso de consciencialização integra o nosso compromisso estrutural, que promovemos diariamente dentro e fora da organização. Em linha com os objetivos da nossa condição de Società Benefit, combater as desigualdades de género exige medidas concretas e mensuráveis. Promover competências práticas para a gestão do dinheiro pode contribuir para escolhas mais informadas e reforçar a autonomia na tomada de decisões.
As Gerações Z e Y da Plenitude para contribuir com a inovação sustentável.
As iniciativas da Plenitude contra a violência psicológica no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher de 2025, renovámos o nosso compromisso de combater todas as formas de discriminação através de uma campanha de forte valor simbólico.
Da certificação UNI/PdR 125:2022 às medidas de promoção da igualdade de oportunidades: a estratégia da empresa para proteger e apoiar as suas pessoas.