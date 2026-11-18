Conselho ZustainabilityY
As Gerações Z e Y da Plenitude para contribuir com a inovação sustentável.
Da certificação UNI/PdR 125:2022 às medidas de promoção da igualdade de oportunidades: a estratégia da empresa para proteger e apoiar as suas pessoas.
Em 2024, obtivemos a certificação para a igualdade de género, de acordo com a norma UNI/PdR 125:2022, cuja validade foi renovada nos dois anos seguintes. Este marco foi alcançado após um rigoroso processo de auditoria conduzido por uma entidade externa independente, que atesta as medidas concretas adotadas para promover a equidade dentro da empresa.
Embora esteja a diminuir progressivamente, a desigualdade de género continua a ser um desafio à escala mundial. Trata-se de uma questão crucial, contemplada na Agenda 2030 da ONU, que exige o compromisso conjunto das instituições e das empresas. Em Itália, este compromisso foi formalizado em 2022 com a introdução de legislação específica.
A avaliação para a obtenção e manutenção da certificação para a igualdade de género baseia-se em indicadores qualitativos e quantitativos,que são monitorizados e comunicados, distribuídos por seis áreas estratégicas: cultura e estratégia, governação, processos de Recursos Humanos, oportunidades de progressão profissional para as mulheres, equidade remuneratória e proteção da parentalidade. Uma vez que a certificação é válida por três anos e está sujeita a acompanhamento anual, a sua manutenção exige uma melhoria progressiva da pontuação ao longo do tempo, verificada regularmente através de um sistema de gestão baseado em dados.
Este compromisso traduz-se na adoção de documentos e políticas da Eni. Entre estes encontram-se o Código de Ética, que define os valores e os princípios orientadores da organização; a Zero Tolerance Policy, que proíbe expressamente comportamentos abusivos, garantindo um ambiente de trabalho livre de qualquer forma de violência e assédio; e a Policy ECG Diversity and Inclusion, que promove uma cultura inclusiva através de iniciativas contínuas de formação.
A atenção à equidade reflete-se concretamente nos processos de Recursos Humanos, desde o recrutamento imparcial e os sistemas objetivos de avaliação de desempenho até ao desenvolvimento de planos de benefícios que favorecem a conciliação entre a vida profissional e pessoal. São também previstas medidas específicas para facilitar o regresso ao trabalho após a licença de maternidade e promover a partilha das responsabilidades parentais.
Para garantir um acompanhamento rigoroso dos progressos e em linha com o nosso estatuto de Società Benefit, a gestão das questões relacionadas com a inclusão e a igualdade de género está a cargo de uma estrutura dedicada, composta pelo Comité de Sustentabilidade e pela Unidade Diversity & Inclusion.
Integramos processos analíticos para identificar e resolver eventuais problemas, definindo objetivos claros para a igualdade de género, cujos resultados são monitorizados e comunicados através do nosso Relatório de Sustentabilidade e Relatório de Impacto.
Disponibilizar instrumentos de proteção e garantir a igualdade de oportunidades representa, para nós, um compromisso estrutural que vai além da empresa. Partilhamos este compromisso ativamente com os nossos parceiros e com a sociedade civil, através de iniciativas específicas de comunicação e sensibilização.
As Gerações Z e Y da Plenitude para contribuir com a inovação sustentável.
As iniciativas da Plenitude contra a violência psicológica no âmbito do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres.
Educação financeira e igualdade de género: um programa dirigido às pessoas da Plenitude para promover a consciencialização e sensibilizar para a violência económica.
No âmbito das comemorações do Dia Internacional da Mulher de 2025, renovámos o nosso compromisso de combater todas as formas de discriminação através de uma campanha de forte valor simbólico.