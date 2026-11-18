As políticas da empresa para proteger e apoiar as pessoas

A avaliação para a obtenção e manutenção da certificação para a igualdade de género baseia-se em indicadores qualitativos e quantitativos,que são monitorizados e comunicados, distribuídos por seis áreas estratégicas: cultura e estratégia, governação, processos de Recursos Humanos, oportunidades de progressão profissional para as mulheres, equidade remuneratória e proteção da parentalidade. Uma vez que a certificação é válida por três anos e está sujeita a acompanhamento anual, a sua manutenção exige uma melhoria progressiva da pontuação ao longo do tempo, verificada regularmente através de um sistema de gestão baseado em dados.

Este compromisso traduz-se na adoção de documentos e políticas da Eni. Entre estes encontram-se o Código de Ética, que define os valores e os princípios orientadores da organização; a Zero Tolerance Policy, que proíbe expressamente comportamentos abusivos, garantindo um ambiente de trabalho livre de qualquer forma de violência e assédio; e a Policy ECG Diversity and Inclusion, que promove uma cultura inclusiva através de iniciativas contínuas de formação.

A atenção à equidade reflete-se concretamente nos processos de Recursos Humanos, desde o recrutamento imparcial e os sistemas objetivos de avaliação de desempenho até ao desenvolvimento de planos de benefícios que favorecem a conciliação entre a vida profissional e pessoal. São também previstas medidas específicas para facilitar o regresso ao trabalho após a licença de maternidade e promover a partilha das responsabilidades parentais.