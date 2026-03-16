Non spegnere la luce, accendi il buio





Ecco come Goodnight Light, il nuovo progetto di Plenitude, aiuta ad accogliere le proprie paure, prendendosene cura.

Ogni sera, in moltissime case, un momento preciso accomuna le famiglie. Al momento della buonanotte, la mano si allunga verso l'interruttore, ma il gesto si ferma davanti a una richiesta che tutti i genitori conoscono bene: «Lasci la luce accesa?».

La paura del buio è una fase delicata che tocca quasi tutti i bambini e le bambine, mettendo gli adulti di fronte a un bivio: assecondare la richiesta per rassicurarli o spegnere la luce per abituarli ad affrontare le loro paure? Quasi sempre vince la rassicurazione. E non a caso: la luce, infatti, si è rivelata un oggetto di conforto molto più gestibile del classico peluche. È fissa, sempre a disposizione e si può replicare facilmente in contesti diversi: una praticità che ha spinto gli stessi genitori a incoraggiarne l'uso al posto di altre forme di consolazione.

Ecco allora un’idea, fatta di storie, di amicizia e di pura meraviglia. È il cuore di Goodnight Light, ideato proprio per questo: trasformare il buio in un abbraccio. Non più un vuoto che fa tremare, ma un mondo incantato e sicuro, tutto da esplorare.

Cosa ci dicono i dati: quando la luce sostituisce il peluche

Per comprendere a fondo le dinamiche della paura che si origina dal buio, abbiamo commissionato a Doxa una ricerca quantitativa (metodologia CAWI) in Italia, Francia e Spagna su un campione rappresentativo di genitori con figli tra i 3 e i 9 anni che a novembre 2025 ha coinvolto 1.002 intervistati solo in Italia, dove i risultati confermano quanto sia radicata questa emozione, vissuta da oltre tre bambini su quattro. È un dato fisiologico, parte del percorso di crescita. C'è però una novità che riguarda la Generazione Alpha, che raccoglie i nati a partire dal 2010: oggi la luce ha superato il classico peluche come principale fonte di conforto. È proprio questo bisogno di sicurezza a spingere l'80% delle famiglie a lasciare una luce accesa tutta la notte, seppur consapevoli che non sia una scelta votata all’efficienza.