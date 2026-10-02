

Plenitude lancia l’iniziativa dedicata alle famiglie, un ponte tra l'esperienza negli store fisici e l’esperienza di gioco Futura Blocks su Roblox inaugurato ad aprile 2026.

Su Futura Blocks la progettazione del proprio quartiere richiede una visione di sistema in cui ogni scelta, dalla produzione di energia, all'integrazione dei servizi, determina l'equilibrio dell'intero ecosistema. Su questo presupposto operativo si fonda Missione Builders, il nuovo contest di Plenitude che, raccogliendo l'eredità dell'iniziativa Missione Buddies, invita i partecipanti a disegnare a mano la propria costruzione ideale, prendendo ispirazione da quelle presenti nel gioco.



L'obiettivo è di utilizzare per la propria costruzione, forme geometriche pure per progettare un ambiente in cui abitazioni, soluzioni energetiche – dagli impianti fotovoltaici alle colonnine per la ricarica elettrica, fino alle pale eoliche – e aree verdi possano convivere in armonia. Una dinamica che riflette esattamente quanto accade su Futura Blocks, il continente di Futura by Plenitude lanciato lo scorso aprile sulla piattaforma Roblox che ha segnato il completamento del pianeta virtuale di Plenitude.

Le regole del contest

Il contest prenderà il via il 3 ottobre con un evento dedicato presso il Flagship Store Plenitude di Torino, dove sarà possibile incontrare Roby, nome d'arte di Roberta Alcamo, content creator italiana nota per i suoi video a tema Roblox. L'iniziativa, attiva fino al 27 febbraio, prevede due modalità di partecipazione gratuite: tramite form online o con consegna fisica negli store. Quest'ultima opzione darà diritto in omaggio all'esclusivo gioco Memory. Entro il 27 marzo verranno infine selezionati i tre progetti vincitori.

Futura Blocks a compimento di Futura il pianeta virtuale di Plenitude

I progetti premiati usciranno dalla carta per diventare veri e propri componenti del gioco all'interno di Futura Blocks, l'ultimo continente lanciato ad aprile 2026 che ha segnato la piena maturità di Futura by Plenitude. Ospitato su Roblox, questo mondo è focalizzato sulla progettazione e sulla gestione energetica: l'utente veste i panni del "Builder" e sperimenta in tempo reale come ogni decisione costruttiva influenzi il funzionamento e l'equilibrio del quartiere. Con il suo debutto, l'ecosistema digitale si è completato, affiancando i continenti già operativi: Futura HUB, Futura VILLE, Futura TRACKS e Futura QUEST. Un'infrastruttura virtuale che, a fine 2025, aveva già superato il milione di visualizzazioni totali.

Dall'edutainment alla partecipazione attiva

Grazie a Futura by Plenitude, l’azienda ha presidiato contesti aggregativi inediti, come Lucca Comics, Romics e la Milano Design Week, dove ha potuto condividere un racconto di consapevolezza sull'efficienza delle risorse che abbraccia anche le fasce anagrafiche più giovani. Un percorso che prende forma, mattone dopo mattone, proprio come con Missione Builders, stimolando la partecipazione collettiva.