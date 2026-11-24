Dalle diverse modalità di ricarica fino all'integrazione con la rete domestica e al riciclo: una panoramica sul ciclo di vita degli accumulatori per la mobilità elettrica.

L'elettrificazione dei trasporti rappresenta uno dei tasselli centrali nell'evoluzione delle infrastrutture urbane e private. Al cuore di questa trasformazione vi è la batteria del veicolo, un componente tecnologico avanzato che va ben oltre il semplice stoccaggio di energia. Comprenderne il funzionamento, la ricarica e il ciclo vitale è un passaggio utile per fare scelte più consapevoli sia per quanto riguarda la gestione dell’energia immagazzinata sia per la mobilità.

La ricarica: corrente alternata (AC) vs corrente continua (DC)

LLe dinamiche di usura e le prestazioni di una batteria dipendono anche dalle modalità con cui viene ricaricata. Esistono due approcci principali, che rispondono a esigenze di mobilità differenti:



Ricarica in AC (corrente alternata) : sfrutta la tensione di rete standard e opera a potenze più contenute. Il limite fisico di assorbimento è dettato dal convertitore di bordo dell'auto, che tipicamente non supera i 22 kW, ovvero 7 kW per singola fase nei sistemi trifase. Questo metodo, ideale per la ricarica domestica e le soste lunghe, riscalda in maniera ridotta i componenti interni delle celle perciò nel lungo termine, può avere un effetto positivo sulla durata dell’accumulatore 1

: sfrutta la tensione di rete standard e opera a potenze più contenute. Il limite fisico di assorbimento è dettato dal convertitore di bordo dell'auto, che tipicamente non supera i 22 kW, ovvero 7 kW per singola fase nei sistemi trifase. Questo metodo, ideale per la ricarica domestica e le soste lunghe, riscalda in maniera ridotta i componenti interni delle celle perciò nel lungo termine, può avere un effetto positivo sulla durata dell’accumulatore Ricarica in DC (corrente continua): elimina il limite del convertitore interno, portando l'energia direttamente alla batteria a potenze elevate (con tensioni che variano dai 400 ai 1000 Volt). Per trasferire questa massiccia quantità di energia in tempi brevi senza aumentare a dismisura l'intensità di corrente, con effetto sul surriscaldamento dei cavi e dell’impianto) l'infrastruttura di ricarica innalza il voltaggio. Tuttavia, immettendo direttamente potenze così elevate nella batteria, si genera un rapido innalzamento delle temperature all'interno delle celle. Per questo motivo, pur essendo fondamentale per i lunghi viaggi, l'uso esclusivo e ripetuto della ricarica in DC sottopone la chimica della batteria a uno stress termico maggiore rispetto a una ricarica lenta (AC), contribuendo a un degrado leggermente più veloce nel tempo. Degrado che ovviamente non dipende esclusivamente dalla distinzione AC/DC ma anche da altri fattori e non è identico per tutte le batterie.)

Gestione intelligente dell'energia a casa e sulla rete

La ricarica domestica offre il vantaggio di sfruttare per la ricarica i momenti in cui il veicolo è inutilizzato. A differenza di un caricatore portatile standard, che si limita a impostare un tetto massimo di assorbimento comunicando con la vettura i limiti dell'impianto, una Wallbox può integrare logiche di controllo avanzate. Alcuni modelli di wallbox possono monitorare i consumi dell'abitazione e modulare la potenza erogata all'auto per evitare sovraccarichi al contatore, una tecnologia nota come controllo intelligente del carico Inoltre, alcuni sistemi possono essere programmati per ottimizzare la ricarica sfruttando l'energia prodotta da un impianto fotovoltaico domestico, attivandosi quando c'è una produzione in eccesso rispetto al fabbisogno della casa.

Le false credenze

Un tema spesso dibattuto riguarda la sicurezza, la chimica e la reale durata degli accumulatori. Ecco alcuni chiarimenti su sicurezza, durata e riciclo:

La batteria elettrica si incendia facilmente

I veicoli elettrici sono sottoposti a normative rigorose dal punto di vista della sicurezza. A bordo, la gestione tecnica è affidata al BMS (Battery Management System), un componente che monitora costantemente la batteria mantenendola all'interno di parametri sicuri. Qualora rilevasse anomalie o sbalzi termici eccessivi, il BMS interviene attivamente riducendo o bloccando l'erogazione di energia e proteggendo in questo modo il sistema da sovraccarichi, surriscaldamenti e usura precoce. La sicurezza complessiva dipende tuttavia dall’insieme delle soluzioni progettuali, dei dispositivi di protezione e delle condizioni di utilizzo del veicolo.

I veicoli elettrici sono sottoposti a normative rigorose dal punto di vista della sicurezza. A bordo, la gestione tecnica è affidata al BMS (Battery Management System), un componente che monitora costantemente la batteria mantenendola all'interno di parametri sicuri. Qualora rilevasse anomalie o sbalzi termici eccessivi, il BMS interviene attivamente riducendo o bloccando l'erogazione di energia e proteggendo in questo modo il sistema da sovraccarichi, surriscaldamenti e usura precoce. La sicurezza complessiva dipende tuttavia dall’insieme delle soluzioni progettuali, dei dispositivi di protezione e delle condizioni di utilizzo del veicolo. Bisogna tenere d’occhio il livello di carica per mantenere in salute la batteria

Le tecnologie interne si stanno evolvendo rapidamente. In effetti fino a pochi anni fa, le batterie con chimica NMC richiedevano l'accortezza di mantenere il livello di carica tra il 10% e l'80% per evitare stress eccessivi. Oggi, la diffusione di accumulatori LFP ha introdotto batterie intrinsecamente più stabili e meno sensibili a questi margini di carica.

Le tecnologie interne si stanno evolvendo rapidamente. In effetti fino a pochi anni fa, le batterie con chimica NMC richiedevano l'accortezza di mantenere il livello di carica tra il 10% e l'80% per evitare stress eccessivi. Oggi, la diffusione di accumulatori LFP ha introdotto batterie intrinsecamente più stabili e meno sensibili a questi margini di carica. Dopo pochi anni la batteria è da buttare

Una falsa credenza vede l'accumulatore come un elemento destinato a esaurirsi rapidamente. Al contrario, la vita utile di una batteria a bordo di un'auto elettrica può essere di diversi anni, accompagnando il veicolo per gran parte del suo ciclo di utilizzo primario come suggerisce anche il recente studio (2024) condotto da scienziati dello SLAC-Stanford Battery Center, un centro nato dalla collaborazione tra il Precourt Institute for Energy della Stanford University e lo SLAC National Accelerator Laboratory (link https://news.stanford.edu/stories/2024/12/existing-ev-batteries-may-last-up-to-40-longer-than-expected) Molti costruttori prevedono garanzie specifiche sulla batteria di trazione, ma la durata effettiva e il mantenimento della capacità devono essere valutati in relazione al singolo modello e alle condizioni di utilizzo. Questi infatti dipendono dalla chimica utilizzata, dal sistema di gestione termica, dalle condizioni climatiche, dai cicli di carica e scarica, dalla potenza di ricarica e dalle modalità d’uso.

Una falsa credenza vede l'accumulatore come un elemento destinato a esaurirsi rapidamente. Al contrario, la vita utile di una batteria a bordo di un'auto elettrica può essere di diversi anni, accompagnando il veicolo per gran parte del suo ciclo di utilizzo primario come suggerisce anche il recente studio (2024) condotto da scienziati dello SLAC-Stanford Battery Center, un centro nato dalla collaborazione tra il Precourt Institute for Energy della Stanford University e lo SLAC National Accelerator Laboratory (link https://news.stanford.edu/stories/2024/12/existing-ev-batteries-may-last-up-to-40-longer-than-expected) Molti costruttori prevedono garanzie specifiche sulla batteria di trazione, ma la durata effettiva e il mantenimento della capacità devono essere valutati in relazione al singolo modello e alle condizioni di utilizzo. Questi infatti dipendono dalla chimica utilizzata, dal sistema di gestione termica, dalle condizioni climatiche, dai cicli di carica e scarica, dalla potenza di ricarica e dalle modalità d’uso. Le batterie non possono essere riciclate

Quando una batteria perde lo "spunto" di potenza necessario per la trazione stradale, possiede ancora capacità sufficienti per una seconda vita. Può infatti essere riutilizzata come sistema di stoccaggio statico a supporto delle reti o delle rinnovabili, dove conta maggiormente la capacità complessiva. Inoltre elementi chiave per la costruzione delle celle, come il litio, il nichel, il manganese e il cobalto (impiegati nelle chimiche NMC), oppure il ferro e il fosforo (alla base delle batterie LFP), non si degradano in modo irreparabile con l'uso. Una volta estratte, queste materie prime possono essere recuperate al termine della vita utile dell'accumulatore e continuamente reintrodotte nel ciclo produttivo per generare nuove batterie

Verso la batteria al servizio della rete

La gestione delle batterie non riguarda esclusivamente il settore dei trasporti, ma rappresenta un tassello centrale della gestione energetica complessiva e lo sarà sempre di più in un'ottica di flessibilità e stabilità della rete. L’adozione delle tecnologie V2G (Vehicle-to-Grid) infatti mira ad abilitare una comunicazione bidirezionale: in questo modo le auto non si limiteranno a prelevare energia dalla rete, ma potranno fungere da generatori per alimentare carichi esterni in caso di emergenza o per fornire servizi di supporto alla rete elettrica liberando, almeno in parte, il grande potenziale racchiuso nei veicoli in sosta2.

1 Lo standard di ricarica AC con connettore Tipo2 ha il limite massimo di 32A cioè 22kW trifase (7kW monofase)

2Per approfondire: www.gse.it (https://www.gse.it/servizi-per-te/rinnovabili-per-i-trasporti/vehicle-grid e https://www.rse-web.it/wp-content/uploads/2021/04/RSE-scheda-Lab_V2G_Vehicle_to_Grid_DEF_14_04_2020..pdf)