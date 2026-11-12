

Dai tetti inutilizzati alla produzione di energia: il progetto per il Condominio So.co.mo. a Montegranaro per la condivisione virtuale.

I contesti condominiali si dimostrano particolarmente idonei per l'applicazione dei modelli di condivisione dell'energia, in particolare l'Autoconsumo Collettivo (AUC). Partendo da questa opportunità, a Montegranaro, in provincia di Fermo, è stato avviato un progetto dedicato. Il Condominio So.co.mo. ha infatti messo a disposizione il proprio tetto per l’installazione di pannelli fotovoltaici, aderendo a "Energia Collettiva", la proposta messa a punto da Plenitude per questi contesti residenziali. A seguito della realizzazione dell’impianto, completata a fine 2025, è stato perfezionato l’iter di costituzione della configurazione di Autoconsumo Collettivo, operativa dal 15 aprile 2026.

Il principio cardine del progetto: l'Autoconsumo Collettivo

La normativa italiana prevede diverse Configurazioni di Autoconsumo per la Condivisione dell’Energia Rinnovabile (CACER), come spiegato nel nostro approfondimento (link). Tra queste, il modello dell'AUC consente ai residenti di uno stesso edificio di condividere virtualmente l'energia elettrica prodotta da un impianto comune.

Con la proposta "Energia Collettiva", Plenitude provvede all’installazione dell’impianto a proprie spese e ne garantisce la manutenzione, assumendosi la responsabilità della gestione tecnica per 20 anni. Al termine di questo periodo, il contratto prevede la possibilità per il condominio di riscattare l'infrastruttura con una quota prestabilita. Questo meccanismo permette di generare un'utilità concreta per entrambe le parti: il condominio non ha costi di installazione, impiega parte dell'energia prodotta per ridurre i consumi delle parti comuni e ottiene l'incentivo erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici) sui volumi di energia condivisa. Parallelamente, Plenitude ammortizza l'investimento iniziale valorizzando sul mercato l'energia non autoconsumata che viene immessa nella rete pubblica.

Sicurezza e iter amministrativo

L'attivazione di una configurazione per l'autoconsumo richiede procedure specifiche e un rigoroso affiancamento. Nel progetto di So.co.mo, Plenitude ha supportato l'Amministratore del condominio nella gestione dell'intero iter burocratico, dalla predisposizione della documentazione per l'allacciamento fino al caricamento dei dati sul portale informatico del GSE. Inoltre, per operare con i massimi standard di sicurezza durante l'installazione e la successiva gestione tecnica, Plenitude prevede anche la realizzazione della "linea vita" sul tetto dell’edificio, infrastruttura che permette agli operatori di lavorare in sicurezza e che resterà a disposizione del condominio anche per eventuali e futuri interventi di manutenzione.

Il progetto di Montegranaro in numeri

Sulla copertura dello stabile di 26 unità immobiliari sono stati installati due impianti fotovoltaici separati, ciascuno con potenza installata pari a 20 kWp, per una potenza complessiva di 40 kWp. Entrambi sono collegati a due punti di prelievo (POD) dedicati in via esclusiva all'alimentazione dei servizi delle parti comuni, come l'ascensore e l'illuminazione.

A livello operativo, si stima che l'infrastruttura produca complessivamente circa 41.000 kWh di energia elettrica all'anno. Di questo volume, circa 2.000 kWh all'anno vengono impiegati in autoconsumo sui POD condominiali, azzerando di fatto il fabbisogno delle parti comuni durante le ore centrali della giornata*. I restanti 39.000 kWh all'anno vengono invece immessi nella rete elettrica pubblica. Questo volume ceduto pone le basi operative per il meccanismo di condivisione: quando i circa venti condòmini aderenti prelevano elettricità dalla propria rete domestica nelle stesse fasce orarie in cui l'impianto condominiale sta producendo e immettendo in rete, generano virtualmente la quota di energia condivisa contabilizzata e incentivata dal GSE.

Condividere energia sul territorio

Le configurazioni per la condivisione dell'energia si dimostrano soluzioni particolarmente adatte anche per i piccoli Comuni dove l'attivazione di una configurazione di AUC all’interno di un condominio può innescare un naturale effetto di passaparola tra i cittadini, favorendo la conoscenza pratica e la diffusione territoriale di queste opportunità. Attraverso progetti come questo, infatti, il modello dell'energia condivisa in condominio si conferma una realtà applicabile al quotidiano e scalabile, capace di trasformare le superfici inutilizzate degli edifici in risorse attive per i residenti.

* Dall’analisi dei consumi effettivi risulta pressoché azzerato il consumo durante le ore di irraggiamento, corrispondenti alla fascia 1.