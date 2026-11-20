

Il premio di Best Creative Brand per la strategia di comunicazione complessiva e il Grand Prix conquistato dalle creatività in modalità dark di Dark Mode Ads.

Nell’immaginario comune, un’idea creativa viene quasi sempre rappresentata da una lampadina che si accende. Ma cosa succede se l’intuizione nasce, al contrario, proprio quando la luce si abbassa o si spegne? È da questo cambio di prospettiva che prende forma Dark Mode Ads, il progetto con cui Plenitude ha conquistato il Grand Prix agli ADCI Awards 2026, promossi dall’Art Directors Club Italiano. Un risultato che si inserisce in un percorso più ampio: Plenitude infatti è stata premiata anche come "Best Creative Brand", proprio per la qualità trasversale dei suoi progetti e per la capacità di fare della creatività una leva strategica di dialogo con le persone.

Due letture di uno stesso tema: lo spazio urbano e la dimensione domestica

Al centro dei riconoscimenti ottenuti agli ADCI Awards 2026 ci sono due progetti che interpretano il tema del buio attraverso linguaggi e contesti complementari: la tecnologia applicata ai media urbani con Dark Mode Ads e lo storytelling editoriale per le famiglie con Goodnight Light.



Dark Mode Ads, realizzato in collaborazione con l’agenzia creativa LePub, è il progetto Plenitude finalizzato a ridurre il consumo energetico degli annunci pubblicitari su schermi LED rispetto alle creatività tradizionali. Il progetto prevede la conversione in modalità dark delle creatività nelle vetrine e sugli schermi LED dei negozi Plenitude in Italia e negli spazi Digital Out of Home (DOOH) in Italia, Spagna e Francia, mantenendo leggibilità e forza comunicativa. Secondo lo studio condotto in Italia da Certimac1, istituto di ricerca indipendente incaricato da Plenitude, con le immagini in dark mode è possibile ottenere un risparmio energetico fino al 74%2 rispetto alla proiezione delle versioni tradizionali delle stesse immagini.



Dark Mode Ads si è già fatto notare sul palcoscenico nazionale e internazionale con i riconoscimenti ottenuti sulla Croisette ai Cannes Lions (1 Oro, 1 Argento e 2 Bronzi) a cui si sono aggiunti i premi conquistati al Golden Drum (2 Grand Prix, 4 Ori, 2 Argenti e 3 Bronzi), ai LIA - London International Awards (1 Oro, 1 Argento e 1 Bronzo), ai Cresta Awards (1 Oro, 2 Argenti e 1 Bronzo), agli NC Awards (1 Oro, 1 Argento e 2 Bronzi), agli IAB MIXX (3 Ori), ai Touch Point Creative & Business (2 Ori), agli Effie Awards (1 Argento e 1 Bronzo), ai The Telly Awards (3 Argenti e 1 Bronzo), ai Gerety Awards (1 Argento), al BC&E Festival (1 Argento) e ai New York Festivals Advertising Awards (1 Bronzo). Agli ADCI Awards 2026 Dark Mode Ads ha conquistato il Grand Prix, il riconoscimento più alto della competizione, oltre a tre premi di categoria:

oro nella categoria Digital Experience & Innovation , per l'ideazione e realizzazione di esperienze digitali innovative in grado di generare coinvolgimento e valore per il pubblico;

nella categoria , per l'ideazione e realizzazione di esperienze digitali innovative in grado di generare coinvolgimento e valore per il pubblico; oro nella categoria Media ( Creative Effectiveness | Media ), per l'eccellenza nella pianificazione e nell'utilizzo innovativo dei mezzi di comunicazione;

nella categoria ( ), per l'eccellenza nella pianificazione e nell'utilizzo innovativo dei mezzi di comunicazione; argento nella categoria Outdoor , per l'efficacia e la qualità creativa delle attività di comunicazione out of home .

nella categoria , per l'efficacia e la qualità creativa delle attività di comunicazione . bronzo nella categoria Digital Experience & Innovation | sottocategoria Tech-led Brand Experiences

Dalla luce degli schermi cittadini a quella delle camerette, il passo è breve ma cambiano interlocutori e registro narrativo: nella dimensione domestica ha preso forma Goodnight Light, progetto editoriale realizzato insieme all’agenzia creativa TBWA che agli ADCI Awards 2026 ha conquistato il bronzo nella categoria Design. Con questa iniziativa, Plenitude si è posta accanto ai genitori e ai più piccoli per aiutarli ad affrontare una delle paure più radicate, quella del buio, che li spinge spesso ad addormentarsi con la luce accesa. Per accompagnare i bambini a guardare il buio con occhi diversi, è nata una fiaba illustrata, distribuita gratuitamente nei flagship store Plenitude fino ad esaurimento copie. Le sue pagine prendono vita proprio quando si spegne la luce, grazie a un inchiostro fotoluminescente. L'oscurità diventa parte integrante dell’esperienza di lettura e un modo originale per parlare di efficienza energetica alle famiglie, partendo dal gesto quotidiano della buonanotte.

Il valore del buio: quando la creatività esce dagli schemi

C’è un paradosso affascinante in questi progetti: una realtà che ogni giorno porta energia e luce nelle case e nelle città sceglie di raccontarsi valorizzando proprio l’assenza di luce. Il buio esce dai canoni di comunicazione tradizionali e si trasforma in uno spazio creativo, dove prendono vita soluzioni inaspettate: che si tratti di ridurre la luminosità di uno schermo pubblicitario urbano o di leggere una fiaba. Rigorosamente a luci spente o in modalità “Dark Mode”.

1 https://corporate.eniplenitude.com/content/dam/plenitude-corporate/documents/ita/chi-siamo/partnership-ed-eventi/dark-mode-ads/Dark_Mode_Ads_Reporting_Measurement_Campaign_Energy_Savings_Verification_ITA.pdf

2 Il risparmio energetico correlato all’utilizzo della Dark Mode è stato calcolato sulla base di test effettuati da Certimac a marzo 2026 in conformità con l’International Performance Measurement and Verification Protocol. Le verifiche hanno riguardato 15 immagini, di varia colorazione, riconducibili a campagne pubblicitarie di Plenitude. La misurazione del risparmio energetico è stata effettuata confrontando l’energia consumata per la proiezione, su schermi LED (tecnologia SMD), del medesimo set di immagini prima e dopo l’utilizzo della Dark Mode Ads.