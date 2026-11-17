Le policy aziendali a tutela delle persone

La valutazione per la certificazione per la parità di genere e il suo mantenimento si fonda su indicatori qualitativi e quantitativi - oggetto di misurazione e rendicontazione - suddivisi in sei aree strategiche: cultura e strategia, governance, processi Human Resources, opportunità di crescita per le donne, equità remunerativa e tutela della genitorialità. Poiché la certificazione ha valenza triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale, la sua conferma richiede un miglioramento progressivo del punteggio nel tempo, costantemente verificato tramite un sistema di gestione basato sui dati.

Questo percorso si traduce nell'adozione di documenti e policy di Eni. Tra questi, il Codice Etico che definisce i valori e i principi guida dell’organizzazione, la "Zero Tolerance Policy" che vieta esplicitamente condotte lesive per assicurare un ambiente di lavoro libero da violenza e molestie di qualsiasi forma e la "Policy ECG Diversity and Inclusion" che promuove una cultura orientata all'integrazione attraverso continue iniziative di formazione.

L'attenzione all'equità si manifesta concretamente nei processi HR, dalla selezione neutrale ai sistemi oggettivi di valutazione delle performance, fino allo sviluppo di piani di welfare pensati per facilitare la conciliazione tra vita professionale e privata, con interventi dedicati al rientro post-maternità e alla genitorialità condivisa.