ZustainabilitY Board
Insieme alle generazioni Z e Y di Plenitude per contribuire all’innovazione sostenibile.
Dalla certificazione UNI PdR 125:2022 alle misure per le pari opportunità: la strategia dell'azienda a tutela delle proprie persone.
Nel 2024 abbiamo conseguito la certificazione per la parità di genere, confermata nei successivi due anni, secondo la Prassi di Riferimento UNI PdR 125:2022. Il traguardo è stato raggiunto al termine di un rigoroso processo di audit condotto da un organismo esterno indipendente che attesta le misure concrete adottate per valorizzare l'equità all’interno dell’azienda.
Il divario di genere, benché in costante diminuzione, rappresenta ancora una criticità a livello mondiale. Si tratta di una sfida cruciale, sostenuta dall'Agenda 2030 dell'ONU, che richiede l'impegno congiunto di istituzioni e imprese, e che l'Italia ha formalizzato nel 2022 introducendo questa specifica normativa.
La valutazione per la certificazione per la parità di genere e il suo mantenimento si fonda su indicatori qualitativi e quantitativi - oggetto di misurazione e rendicontazione - suddivisi in sei aree strategiche: cultura e strategia, governance, processi Human Resources, opportunità di crescita per le donne, equità remunerativa e tutela della genitorialità. Poiché la certificazione ha valenza triennale ed è soggetta a monitoraggio annuale, la sua conferma richiede un miglioramento progressivo del punteggio nel tempo, costantemente verificato tramite un sistema di gestione basato sui dati.
Questo percorso si traduce nell'adozione di documenti e policy di Eni. Tra questi, il Codice Etico che definisce i valori e i principi guida dell’organizzazione, la "Zero Tolerance Policy" che vieta esplicitamente condotte lesive per assicurare un ambiente di lavoro libero da violenza e molestie di qualsiasi forma e la "Policy ECG Diversity and Inclusion" che promuove una cultura orientata all'integrazione attraverso continue iniziative di formazione.
L'attenzione all'equità si manifesta concretamente nei processi HR, dalla selezione neutrale ai sistemi oggettivi di valutazione delle performance, fino allo sviluppo di piani di welfare pensati per facilitare la conciliazione tra vita professionale e privata, con interventi dedicati al rientro post-maternità e alla genitorialità condivisa.
Per garantire un rigoroso controllo dei progressi, e in coerenza con il nostro status di Società Benefit, la gestione delle tematiche legate all'inclusione e alla parità di genere è affidata a un presidio dedicato, composto dal comitato di sostenibilità e dall'unità Diversity & Inclusion.
Abbiamo integrato processi analitici per identificare e risolvere eventuali criticità, definendo chiari obiettivi legati alla parità di genere, i cui risultati vengono misurati e rendicontati attraverso il nostro Report di Sostenibilità e Relazione d'Impatto.
Fornire strumenti di tutela e garantire pari opportunità rappresenta per noi un impegno strutturale che non si esaurisce all'interno dell'azienda, ma che condividiamo attivamente con i partner e la società civile attraverso mirate iniziative di comunicazione e sensibilizzazione.
Insieme alle generazioni Z e Y di Plenitude per contribuire all’innovazione sostenibile.
Le iniziative Plenitude sulla violenza psicologica in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
Educazione finanziaria e parità di genere: il percorso dedicato alle persone Plenitude per promuovere la consapevolezza e sensibilizzare sul tema della violenza economica.
In occasione della Giornata della Donna 2025, abbiamo rinnovato il nostro impegno per contrastare ogni forma di discriminazione, proponendo una campagna dal valore simbolico.