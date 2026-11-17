Un percorso di consapevolezza attiva in Plenitude

Il percorso si è sviluppato in più fasi, affiancando a incontri con autori e docenti – come Francesca Cavallo ed Edoardo Lozza – sessioni tecniche incentrate sulla definizione degli obiettivi finanziari e sulle strategie di investimento con esperte del settore come Paola Iannello, Monica Vitali e Ginevra Zucconi.

Il progetto si è concluso in prossimità della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna con un evento globale dal titolo “Libertà finanziaria: uno strumento di empowerment per le donne”. All'incontro, oltre alle testimonianze di colleghe e colleghi di Plenitude, ha preso parte l'economista e saggista Ginevra Bersani Franceschetti per ribadire l’importanza dell'autonomia economica femminile.

Questo percorso di consapevolezza si inserisce nell’impegno strutturale che portiamo avanti quotidianamente all’interno e all’esterno dell’organizzazione. In coerenza con gli obiettivi di Società Benefit, il contrasto al divario di genere richiede interventi misurabili e tangibili. Fornire competenze pratiche per la gestione del denaro può contribuire, in questa prospettiva, a favorire scelte più consapevoli e a sostenere l’autonomia decisionale delle persone.