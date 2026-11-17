ZustainabilitY Board
Insieme alle generazioni Z e Y di Plenitude per contribuire all’innovazione sostenibile.
Educazione finanziaria e parità di genere: il percorso dedicato alle persone Plenitude per promuovere la consapevolezza e sensibilizzare sul tema della violenza economica.
Tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025 abbiamo realizzato un percorso interno per promuovere l’educazione economico-finanziaria con particolare attenzione alle dinamiche di genere. Il progetto, sviluppato in collaborazione con Rame – società impegnata nel promuovere l’educazione finanziaria – ha avuto un duplice obiettivo: accrescere la consapevolezza delle nostre persone e fornire loro strumenti pratici per una gestione più oculata delle risorse, orientata al raggiungimento dei propri traguardi.
La consapevolezza economica può infatti contribuire a rafforzare l’autonomia individuale. Comprenderne i meccanismi di base, saper gestire le proprie risorse e pianificare il futuro finanziario non è solo una competenza pratica, ma può essere anche uno strumento di empowerment.
Tuttavia, in questo ambito persiste un significativo divario di genere. Molte donne continuano a trovarsi di fronte a disparità salariali e a minori opportunità di investimento. A questo si aggiunge la violenza economica: una forma subdola di prevaricazione che limita l'accesso alle risorse, controlla le spese e intacca l'autonomia decisionale.
Il percorso si è sviluppato in più fasi, affiancando a incontri con autori e docenti – come Francesca Cavallo ed Edoardo Lozza – sessioni tecniche incentrate sulla definizione degli obiettivi finanziari e sulle strategie di investimento con esperte del settore come Paola Iannello, Monica Vitali e Ginevra Zucconi.
Il progetto si è concluso in prossimità della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna con un evento globale dal titolo “Libertà finanziaria: uno strumento di empowerment per le donne”. All'incontro, oltre alle testimonianze di colleghe e colleghi di Plenitude, ha preso parte l'economista e saggista Ginevra Bersani Franceschetti per ribadire l’importanza dell'autonomia economica femminile.
Questo percorso di consapevolezza si inserisce nell’impegno strutturale che portiamo avanti quotidianamente all’interno e all’esterno dell’organizzazione. In coerenza con gli obiettivi di Società Benefit, il contrasto al divario di genere richiede interventi misurabili e tangibili. Fornire competenze pratiche per la gestione del denaro può contribuire, in questa prospettiva, a favorire scelte più consapevoli e a sostenere l’autonomia decisionale delle persone.
Insieme alle generazioni Z e Y di Plenitude per contribuire all’innovazione sostenibile.
Le iniziative Plenitude sulla violenza psicologica in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
In occasione della Giornata della Donna 2025, abbiamo rinnovato il nostro impegno per contrastare ogni forma di discriminazione, proponendo una campagna dal valore simbolico.
Dalla certificazione UNI PdR 125:2022 alle misure per le pari opportunità: la strategia dell'azienda a tutela delle proprie persone.