La consapevolezza comincia in azienda

Oltre all’azione nei nostri store e sui nostri canali digitali, abbiamo ospitato l'evento interno "Come riconoscere e contrastare la violenza psicologica", con l'obiettivo di fornire strumenti pratici per decodificare i segnali di questa forma di abuso.

Il dialogo ha visto la partecipazione di Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e Presidente della Fondazione Fabbrica della Pace Movimento Bambino Onlus, e di Claudia Di Palma, coordinatrice del Centro Antiviolenza SVS Donna Aiuta Donna di Milano. L'incontro ha permesso di analizzare i comportamenti che ledono l'integrità e la dignità della donna, delineando i percorsi più efficaci per contrastarli.

Queste campagne di sensibilizzazione si inseriscono nell’impegno strutturale che portiamo avanti quotidianamente in ottica di Diversity & Inclusion, per promuovere la consapevolezza all’interno e all’esterno dell’azienda. Azioni concrete con cui vogliamo contribuire a un cambiamento culturale fondato sulla valorizzazione di ogni individuo.