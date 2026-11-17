ZustainabilitY Board
Insieme alle generazioni Z e Y di Plenitude per contribuire all’innovazione sostenibile.
Le iniziative Plenitude sulla violenza psicologica in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.
In uno scenario sociale in cui le prevaricazioni possono assumere molte forme, alcune più subdole e invisibili sono meno evidenti pur lasciando segni inequivocabili. Il 25 novembre rappresenta un momento fondamentale per promuovere una cultura del rispetto e dell'inclusione. In occasione di questa data, nel 2025, abbiamo dedicato alcune iniziative alla sensibilizzazione contro la violenza psicologica.
Arte e parole possono essere strumenti potenti per combattere la violenza psicologica e per renderla visibile abbiamo collaborato con la tattoo artist La Bigotta. Frasi emblematiche della violenza psicologica, come “Ti sei inventata tutto”, “Tu pensa a fare solo la mamma” o “Non sai fare niente da sola”, sono diventate illustrazioni presenti negli store e condivise sui nostri social, insieme ad approfondimenti e video-interviste con esperte.
Oltre all’azione nei nostri store e sui nostri canali digitali, abbiamo ospitato l'evento interno "Come riconoscere e contrastare la violenza psicologica", con l'obiettivo di fornire strumenti pratici per decodificare i segnali di questa forma di abuso.
Il dialogo ha visto la partecipazione di Maria Rita Parsi, psicoterapeuta e Presidente della Fondazione Fabbrica della Pace Movimento Bambino Onlus, e di Claudia Di Palma, coordinatrice del Centro Antiviolenza SVS Donna Aiuta Donna di Milano. L'incontro ha permesso di analizzare i comportamenti che ledono l'integrità e la dignità della donna, delineando i percorsi più efficaci per contrastarli.
Queste campagne di sensibilizzazione si inseriscono nell’impegno strutturale che portiamo avanti quotidianamente in ottica di Diversity & Inclusion, per promuovere la consapevolezza all’interno e all’esterno dell’azienda. Azioni concrete con cui vogliamo contribuire a un cambiamento culturale fondato sulla valorizzazione di ogni individuo.
Insieme alle generazioni Z e Y di Plenitude per contribuire all’innovazione sostenibile.
Educazione finanziaria e parità di genere: il percorso dedicato alle persone Plenitude per promuovere la consapevolezza e sensibilizzare sul tema della violenza economica.
In occasione della Giornata della Donna 2025, abbiamo rinnovato il nostro impegno per contrastare ogni forma di discriminazione, proponendo una campagna dal valore simbolico.
Dalla certificazione UNI PdR 125:2022 alle misure per le pari opportunità: la strategia dell'azienda a tutela delle proprie persone.