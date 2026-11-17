Nel 2025, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna (8 marzo), abbiamo dato vita all'iniziativa “Ballshit”, rinnovando il nostro impegno per contrastare ogni forma di discriminazione.

Frasi come "È un lavoro da uomo", "Ai soldi ci penso io" o "Stai al tuo posto" non sono semplici modi di dire, ma barriere invisibili che ancora oggi possono rientrare nel vissuto di molte donne, limitandone le opportunità e alimentando le disuguaglianze.

Per l'occasione, abbiamo distribuito nei Flagship Store aziendali e promosso sui canali social le “Ballshit": palline illustrate da artiste come Isabella Bersellini, ideate per “schiacciare”, fisicamente e metaforicamente, le frasi stereotipate impresse sulla loro superficie.

Il progetto si inserisce in continuità strategica con le azioni promosse in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne (25 novembre). In quel contesto, in sinergia con la squadra di basket Olimpia Milano, il linguaggio dello sport è divenuto un efficace strumento di sensibilizzazione sociale: l'utilizzo in campo, durante le fasi di riscaldamento, di palloni recanti i pregiudizi più radicati ha permesso di amplificare il messaggio di equità e rispetto, raggiungendo un pubblico ampio e trasversale.