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Insieme alle generazioni Z e Y di Plenitude per contribuire all’innovazione sostenibile.
In occasione della Giornata della Donna 2025, abbiamo rinnovato il nostro impegno per contrastare ogni forma di discriminazione, proponendo una campagna dal valore simbolico.
Nel 2025, in occasione della Giornata Internazionale dei Diritti della Donna (8 marzo), abbiamo dato vita all'iniziativa “Ballshit”, rinnovando il nostro impegno per contrastare ogni forma di discriminazione.
Frasi come "È un lavoro da uomo", "Ai soldi ci penso io" o "Stai al tuo posto" non sono semplici modi di dire, ma barriere invisibili che ancora oggi possono rientrare nel vissuto di molte donne, limitandone le opportunità e alimentando le disuguaglianze.
Per l'occasione, abbiamo distribuito nei Flagship Store aziendali e promosso sui canali social le “Ballshit": palline illustrate da artiste come Isabella Bersellini, ideate per “schiacciare”, fisicamente e metaforicamente, le frasi stereotipate impresse sulla loro superficie.
Il progetto si inserisce in continuità strategica con le azioni promosse in occasione della Giornata Internazionale per l'Eliminazione della Violenza contro le Donne (25 novembre). In quel contesto, in sinergia con la squadra di basket Olimpia Milano, il linguaggio dello sport è divenuto un efficace strumento di sensibilizzazione sociale: l'utilizzo in campo, durante le fasi di riscaldamento, di palloni recanti i pregiudizi più radicati ha permesso di amplificare il messaggio di equità e rispetto, raggiungendo un pubblico ampio e trasversale.
La promozione di una cultura fondata sul rispetto e sulle pari opportunità rappresenta un impegno strutturale e continuo per l'azienda. Garantire un ambiente professionale privo di diseguaglianze richiede strumenti concreti: dai costanti percorsi di formazione interna alle iniziative di consapevolezza economica, fino all'adozione di una comunicazione orientata all'inclusione.
In questo quadro, la campagna "Ballshit" agisce da simbolo: la parità di genere è una responsabilità collettiva, e la valorizzazione di ogni individuo rappresenta il passaggio fondamentale per costruire una società e un futuro liberi da discriminazioni.
Insieme alle generazioni Z e Y di Plenitude per contribuire all’innovazione sostenibile.
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